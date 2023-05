Les Golden Knights à une victoire de passer en finale

Jonathan Marchessault a sonné le coup d’envoi de trois buts en moins de six minutes et les Golden Knights de Vegas ont battu les Stars de Dallas 4-0, mardi, s’approchant à un gain de passer en finale de la coupe Stanley.

La rafale a signifié la sortie pour Jake Oettinger, battu trois fois en cinq tirs.

À ce moment, le capitaine des Stars Jamie Benn avait déjà été chassé du match, pour un coup dangereux aux dépens de Mark Stone.

« Nous sommes contrariés quand nous voyons cela, c’est notre capitaine, a confessé l’entraîneur Bruce Cassidy. Mais au final, ils ont pris une décision qui nous a donné une chance de leur faire payer la pénalité. Et nous l’avons fait en marquant un but, ce qui nous a permis de doubler notre avance. […] Faire les choses de la bonne manière. C’est notre état d’esprit depuis le début. »

« Ce qui passe inaperçu, c’est l’arrêt d’Adin Hill sur un 2 contre 1… Et nous marquons, a aussi souligné Cassidy. Ces 15 secondes de hockey ont un impact énorme sur le match. »

Oettinger a vécu le départ le plus court de sa carrière. Adin Hill a quant à lui fait 34 arrêts, en route vers son deuxième jeu blanc depuis le début des séries.

Les Knights ont gagné un cinquième match de suite. À leurs quatre derniers matches, ils ont dû combler un retard avant de s’imposer.

La finale de l’Ouest pourrait se conclure jeudi soir, à Dallas.

Les Golden Knights ont déjà pris part à la finale de la coupe Stanley en 2018, à leur toute première année dans la LNH. Les Capitals de Washington avaient alors triomphé en cinq matches.

Vegas a raté les séries une seule fois, et ce l’an dernier – un résultat qui a mené au congédiement de Peter DeBoer, qui allait devenir l’entraîneur des Stars.

Marchessault a marqué à 1:11, Ivan Barbashev à 5:57, en avantage numérique, puis William Carrier à 7:10.

Benn et Stone, tous deux capitaines, sont entrés en collision près de la ligne bleue en début de match.

Stone a chuté et Benn lui a porté un coup typique d’un double échec, l’atteignant près du cou. Benn a été expulsé 1:53 après la mise au jeu initiale.

« Disons les choses comme elles sont. Il a fait une erreur. Il se sent vraiment mal à propos de ça. Je ne pense pas que quiconque dans le bâtiment se sente plus mal que lui à ce sujet, a dit DeBoer. Je ne vais pas en rajouter, il a été un leader ici pendant toute sa carrière, et il est un leader tous les jours sur et en dehors de la glace. […] Heureusement, Mark Stone va bien, et nous devons vivre avec les conséquences. »

Barbashev a aussi été complice du but d’Alex Pietrangelo, en période médiane.

Scott Wedgewood a bloqué 10 tirs en relève à Oettinger, qui était vaincu pour une troisième fois consécutive.

Evegenii Dadonov, des Stars, a été blessé au bas du corps au premier vingt. Il n’est pas revenu dans le match par la suite.