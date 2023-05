Qui jouera comme centre-arrière chez les Alouettes?

Après avoir passé la moitié de la saison sans centre-arrière officiel, les Alouettes de Montréal miseront cette saison sur un comité à cette position clé dans l’attaque de l’entraîneur-chef Jason Maas.

Sans revenir sur les incidents qui ont secoué la formation de Danny Maciocia en août dernier, la perte de Christophe Normand, accusé de leurre d’adolescente dans un but sexuel, a laissé un trou béant dans le champ arrière des Alouettes, déjà privé des services du porteur de ballon William Stanback pour la majeure partie de la saison.

Alexandre Gagné, appelé en renfort des unités spéciales, a occupé le poste pendant quelques rencontres, tout comme le demi à l’attaque Jeshrun Antwi. L’équipe a aussi utilisé un sixième joueur de ligne à l’occasion. Mais aucun de ces joueurs n’a été utilisé dans une fonction autre qu’ouvrir la voie au porteur de ballon ou servir de bloqueur sur des jeux aériens.

Ce ne sera pas le cas cette saison.

Les Alouettes ont rapatrié James Tuck, qui a commencé sa carrière à Montréal, mais qui a surtout joué sous les ordres de Maas à Edmonton, en plus de repêcher l’ancien du Rouge et Or David Dallaire avec leur choix de deuxième tour, 13e au total, et Jacob Mason (5e tour, 39e) en 2023.

Ces trois joueurs, en plus de Gagné, se partagent les répétitions au camp des Alouettes, au stade des Diablos du cégep de Trois-Rivières.

« Tuck, Dallaire, Mason, Gagné : ils ont tous fait du bon travail jusqu’ici, a souligné Maas plus tôt cette semaine. J’ajouterai même Régis Cibasu et des joueurs de ligne offensive à cette position pour faire en sorte que notre attaque compte sur un centre-arrière en bonne et due forme. »

Maas est catégorique : son centre-arrière ne fera pas que bloquer.

« C’est pourquoi nous sommes allés chercher James Tuck, car c’est le gars qui a le plus d’expérience dans le système qu’on veut jouer, mais je dirais que Gagné s’est grandement amélioré, comme Mason. Gagné, qui fait partie des joueurs clés au sein des unités spéciales, a très bien fait quand on l’a utilisé. Évidemment, le gabarit de Cibasu fait en sorte qu’il est parfait pour être utilisé là. Nous sommes très excités par ce groupe. »

« C’est clair que Tuck est le plus expérimenté du groupe, sur le terrain et avec le système de coach Maas, mais il partage son savoir avec les plus jeunes », a pour sa part indiqué Tyrell Sutton, entraîneur des demis.

« C’est une position importante, que nous allons beaucoup utiliser, a poursuivi Maas. Nous allons utiliser plusieurs formations offensives, et c’est important que tout le personnel puisse devenir une arme potentielle. Chaque fois que vous avez un athlète qui peut faire autre chose que de bloquer à cette position, qui peut porter le ballon ou capter des passes, vous vous devez de l’utiliser. C’est ce que nous voulons faire. »

« C’est beaucoup plus qu’un bloqueur, mais il est vrai qu’à la base, c’est une position pour bloquer, a admis Tuck, qui a le physique de l’emploi, à six pieds et 230 livres. C’est une position difficile, qui demande du caractère. Ce qu’on veut, c’est que Cody reste sur ses pieds et ouvrir le chemin pour notre porteur de ballon. »

Car il est évident qu’avec Stanback en santé, ce n’est un secret pour personne que les Alouettes miseront souvent sur le jeu au sol. Mais dans le système de Maas, le centre-arrière sera davantage une option.

« Ça ne me demande pas une grande adaptation, car ça ressemble beaucoup à ce que nous faisions chez le Rouge et Or, surtout lors de la dernière saison, a pour sa part indiqué Dallaire, qui a un format bien différent de celui de Tuck, à six pieds trois, 217 livres. Il faut surtout apprendre les schémas, mais c’est un système dans lequel je suis très à l’aise. »

Il est surtout heureux d’arriver au sein d’un club où sa position est valorisée.

« C’était l’un de mes souhaits de me retrouver sous les ordres d’un entraîneur qui valorise le jeu du centre-arrière. Sur ce point, c’est mission accomplie ! »

Au moment où ces lignes étaient écrites, Tuck ne savait pas s’il allait être de la formation pour le premier match préparatoire, vendredi, à Ottawa. Maas a indiqué qu’il souhaitait faire jouer plusieurs joueurs comptant moins d’expérience dans la LCF, ce qui signifie que Dallaire et Mason devraient voir beaucoup d’action.