Le CF Montréal se relancera-t-il avec le Championnat canadien?

Le hasard fait parfois bien les choses, et le CF Montréal ne dirait assurément pas non à ce que la foudre frappe deux fois au même endroit.

Il y a un peu plus d’un mois, les Montréalais étaient à la dérive, n’ayant gagné qu’un seul de leurs sept premiers matchs de la saison. Puis, l’arrivée du Championnat canadien a offert une étincelle au club.

Le passage du Vaughan Azzurri au stade Saputo a amorcé une séquence de six victoires pour le Bleu-Blanc-Noir, dont quatre par jeu blanc, en MLS. Il en a même profité pour battre le Toronto FC et continuer sa quête d’une 12e coupe des Voyageurs.

Les choses ont toutefois pris une autre tournure dernièrement. Les hommes d’Hernán Losada sont revenus sur terre la semaine dernière après avoir encaissé deux revers et accordé cinq buts.

Il ne reste maintenant qu’à savoir si l’arrêt du Forge FC au domicile du CF Montréal mercredi soir à l’occasion des demi-finales du Championnat canadien aura le même effet de catalyseur en vue des prochaines parties en MLS.

« C’est un bon match pour nous redonner une étincelle, mais c’est aussi la prochaine étape pour gagner ce tournoi. Quand nous nous sommes sortis de notre mauvaise séquence, nous avions changé notre éthique de travail. C’était une question d’être plus combatif et de vouloir un peu plus la victoire », a expliqué Losada mardi, avant l’entraînement du CF Montréal au Centre Nutrilait.

« Je pense que vous avez pu voir que nous travaillions plus que nos adversaires pendant notre série de victoires. C’est ce que nous tenterons de refaire demain », a dit le défenseur Aaron Herrera.

Il s’agira du troisième affrontement en Championnat canadien entre les deux équipes au cours des trois dernières années. Lors des deux précédents, le CF Montréal était ressorti vainqueur pour passer au tour suivant.

À l’instar du match contre le Vaughan Azzurri, il serait facile de largement favoriser les Montréalais, car ils évoluent à un niveau supérieur. Le Forge FC, qui évolue dans un circuit inférieur à la MLS, n’est toutefois pas le dernier venu.

La troupe établie à Hamilton a participé aux quatre finales de l’histoire de la Première Ligue canadienne de soccer (PLC), et a été sacrée championne à trois reprises. Elle a aussi donné du fil à retordre au Toronto FC lors de la finale du Championnat canadien en 2020, remportée en tirs de barrage par les « Reds ».

« Le Forge est une équipe très intéressante et avec de l’expérience. Ce n’est pas une coïncidence qu’ils soient les champions [dans la PLC]. Je respecte beaucoup leur entraîneur-chef parce qu’il a développé leur identité de jeu, a exprimé Losada. Nous sommes en demi-finale du Championnat canadien, alors quand tu es rendu à ce point-ci du tournoi, c’est que tu as une bonne équipe. »

« C’est une équipe qui est renommée en PLC. Elle aime jouer au ballon et elle propose beaucoup de choses offensivement. Nous nous attendons à une très bonne opposition, mercredi », a ajouté le milieu de terrain Mathieu Choinière.

Choinière a eu l’occasion de regarder le Forge FC à plusieurs reprises au cours des dernières années. David, son frère, qui a déjà disputé cinq matchs dans la MLS avec le CF Montréal, entre 2016 et 2018, porte les couleurs de l’équipe ontarienne depuis 2019.

David a même inscrit le but d’assurance du Forge FC lors de sa victoire de 2-0 contre l’Atlético d’Ottawa, en finale de la PLC en octobre dernier. La table semble donc mise pour un troisième derby Choinière de suite.

« C’est vrai que ça fait trois fois en trois ans et qu’on dirait que ça devient la normalité, mais c’est toujours plaisant. C’est un événement spécial et je suis très excité d’affronter mon frère demain, a souligné Mathieu Choinière. Nous en parlions quand nous étions plus jeunes, et maintenant que ça se produit, c’est plaisant. Toute la famille sera là et nous nous attendons à un bon match, alors j’ai hâte. »

Mathieu Choinière est un des rares joueurs du CF Montréal à avoir obtenu tous les départs de son équipe lors des cinq matchs du mois de mai. Losada a dû diversifier sa formation et donner des minutes à plusieurs joueurs différents, mais il n’est pas au bout de ses peines.

Le Bleu-Blanc-Noir amorce une troisième semaine de suite au cours de laquelle il doit disputer deux parties, et s’il parvient à battre le Forge FC, ce total augmenterait à cinq.

Malgré tout, l’entraîneur-chef du club montréalais a l’intention de prioriser le Championnat canadien plutôt que la MLS.

« C’est toujours une nouvelle occasion d’utiliser des joueurs qui ont eu moins de minutes, mais il faut savoir que c’est un match plus important qu’en MLS. Le Forge disait que c’était son match le plus important de l’année, mais c’est aussi notre cas. Il y aura plein d’autres parties pour donner ces occasions aux joueurs, alors ça va arriver », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, Losada a confirmé que le milieu de terrain Samuel Piette et l’attaquant Mason Toye en avaient encore pour au moins deux à quatre semaines avant de revenir au jeu. Il a aussi indiqué que l’attaquant Romell Quioto, qui s’est blessé à l’entraînement, devait se soumettre mardi à un test d’imagerie afin de connaître la gravité de sa blessure.