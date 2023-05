Le Canada dispose des Tchèques 3-1

Tyler Myers a inscrit le but victorieux après un peu plus de quatre minutes de jeu en troisième période et le Canada a conclu la phase préliminaire du Championnat du monde de hockey masculin avec une victoire de 3-1 contre la République tchèque, mardi.

Peyton Krebs et Lawson Crouse, dans un filet désert, ont aussi touché la cible pour le Canada. Scott Laughton a ajouté deux mentions d’aide à sa fiche, tandis que le gardien du Canadien de Montréal, Samuel Montembeault, a signé la victoire après avoir effectué 17 arrêts.

« Depuis le début du tournoi, nous n’arrivons pas à marquer avec régularité, mais nous avons eu un gros but de Myers, a souligné Krebs par voie de communiqué. Nous devons continuer de jouer comme nous l’avons fait en première période. »

Martin Kaut a assuré la riposte des Tchèques. Leur gardien, Karel Vejmelka, a été criblé de 41 tirs.

Le Canada a donc terminé au deuxième rang du groupe B avec 15 points (quatre victoires en temps réglementaire, une en prolongation, une défaite en surtemps et une autre en temps réglementaire), soit deux de plus que la République tchèque, troisième. Il a aussi mis un terme à une séquence de deux revers, contre la Suisse et la Norvège, dans l’ordre.

« Lors des deux derniers matchs, ça ne s’est pas passé comme nous le voulions, donc aujourd’hui, nous voulions jouer avec intensité et être efficaces en défensive. Je suis content de la progression de notre équipe », a déclaré l’entraîneur-chef du Canada André Tourigny.

La Suisse, qui disputera son dernier match de la phase préliminaire un peu plus tard aujourd’hui contre le pays hôte, la Lettonie, était déjà assurée de terminer au sommet du groupe en vertu d’une récolte de 18 points (six victoires en temps réglementaire).

Le Canada affrontera l’autre pays hôte de l’événement, la Finlande, en quarts de finale. Les Finlandais, champions en titre du tournoi, étaient déjà assurés de terminer au troisième rang du groupe A avant les matchs de mardi. Ils affronteront le Danemark en fin de journée.

« La Finlande joue avec vraiment beaucoup d’intensité et ne laisse pas beaucoup d’espace à ses adversaires, donc nous devrons travailler vraiment fort pour chaque pouce sur la patinoire. Ce sera plaisant d’affronter les Finlandais chez eux parce que nous savons que l’aréna sera bruyant », a dit Myers.

Dans les autres matchs à l’affiche mardi, les États-Unis ont vaincu la Suède 4-3, la Slovaquie a muselé la Norvège 4-1 et l’Allemagne a malmené la France 5-0.