Derek Gee attire l’attention au Tour de l’Italie

L’Ottavien âgé de 25 ans, le seul Canadien inscrit au Giro d’Italia, a attiré l’attention à sa première épreuve cycliste majeure en carrière. Au cours des deux premières semaines de la compétition, le cycliste de l’équipe Israël-Premier Tech a terminé deuxième d’une étape en trois occasions, en plus d’avoir abouti au quatrième rang d’une autre.

Gee a reconnu qu’il est le premier surpris de son rendement lorsqu’on l’a questionné à savoir s’il s’attendait à connaître autant de succès au cours de sa première course de 21 étapes totalisant 3849,2 km.

« Avant cette course, certainement pas. Jamais en 100 ans, a-t-il évoqué lundi à l’occasion de la dernière journée de repos au Giro. Ç’a été deux semaines très chargées en émotions. Mais si vous m’aviez dit à l’aube de la compétition ce qui allait se produire, alors j’aurais jubilé. Et c’est encore le cas. »

Gee pointe au 23e rang du classement général au Giro, à 26 : 01 du meneur, le Français Bruno Armirail. Il occupe également la deuxième place dans la course aux points derrière l’Italien Jonathan Milan, et la septième au classement du meilleur grimpeur.

Il aimerait maintenant se signaler alors que le peloton se dirige vers les Dolomites, pour une dernière semaine d’activités qui promet d’être passablement coriace.

Gee devait appuyer son coéquipier Domenico Pozzovivo dans sa quête du maillot rose de meneur, mais la course de l’Italien a été écourtée en raison d’un test positif à la COVID-19. Gee est maintenant le meneur de son équipe au classement général, et son coéquipier italien Marco Frigo pointe trois rangs plus loin, au 35e échelon.

Gee est conscient qu’il n’a pas fini de souffrir.

Trois des six dernières étapes sont marquées par le plus haut niveau de difficulté (cinq étoiles), et ce véritable test d’endurance commencera mardi avec la 16e étape, un parcours de 203 km affichant un dénivelé de 5200 m entre Sabbio Chiese et Monte Bondone — sans oublier la zone d’arrivée située au sommet d’un col hors catégorie.

Les 18e et 19e étapes, qui seront présentées plus tard cette semaine, auront aussi lieu en terrain montagneux.

« C’est assez cruel, a admis Gee. Il reste encore quelques journées extrêmement difficiles à négocier entre maintenant et Rome (où la course se terminera dimanche prochain, après la tenue d’un contre-la-montre individuel lors de l’avant-dernière étape). »

« Je suis parvenu à bâtir ma confiance depuis le début de la course, mais je dois reconnaître qu’il reste encore de nombreux obstacles sur ma route », a-t-il poursuivi.

Ses objectifs cette semaine consistent à se positionner afin d’obtenir le titre de cycliste le plus résilient, et une victoire d’étape. Gee s’était approché à une demi-roue d’y parvenir dans un sprint final endiablé contre l’Allemand Nico Denz lors de la 14e étape samedi.

Gee croit néanmoins que ce n’est que partie remise.