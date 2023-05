Le Canada s’incline 3-2 devant la Norvège

Le Canada a été surpris dans un deuxième match d’affilée, lundi, après avoir baissé pavillon 3-2 en tirs de barrage contre la Norvège au Championnat du monde de hockey masculin.

Thomas Olsen a scellé l’issue de la rencontre après avoir réussi le quatrième filet de la Norvège en fusillade contre le gardien canadien Joel Hofer.

Isak Hansen, Sondre Olden, Mathias Tretenes ont touché la cible lors des trois premières occasions en tirs de barrage contre le Canada, qui avait aussi subi la défaite samedi contre la Suisse.

Après l’échec de Jack Quinn, Cody Glass et le capitaine du Canada Tyler Toffoli ont maintenu les espoirs du Canada en vie en faisant vibrer les cordages lors des deuxième et troisième tentatives, respectivement. Le gardien norvégien Jonas Arntzen s’est cependant dressé devant Michael Carcone pour confirmer la victoire des Scandinaves.

« La Norvège joue bien défensivement, et nous étions au courant avant la partie. Ils ont accordé en moyenne deux buts par match, alors nous savions qu’ils allaient bien se défendre. Notre jeu n’était pas assez rapide pour prendre d’assaut le centre de la patinoire, et contre une équipe comme celle-là, c’est ce qu’il faut faire pour générer des chances de marquer », a expliqué l’entraîneur-chef du Canada André Tourigny par voie de communiqué.

« Faire face à de l’adversité, ça fait partie de ce tournoi. Si ton équipe n’arrive pas à briller dans l’adversité, alors tes chances de gagner seront minces », a-t-il ajouté.

Hofer, qui a disputé six matchs avec les Blues de St. Louis cette saison, a conclu la rencontre avec 21 arrêts, contre 31 pour Arntzen.

Il s’agissait de la première victoire de la Norvège dans ce tournoi depuis celle acquise en 2000.

Les représentants de l’unifolié semblaient se diriger vers une deuxième défaite de suite alors qu’ils tiraient de l’arrière 2-1 et que les dernières secondes de la troisième période s’envolaient. Mais ils n’avaient pas dit leur dernier mot.

Après avoir retiré leur gardien, les Canadiens ont remporté la mise en jeu dans le territoire des Norvégiens, et Carcone a refilé le disque à Lawson Crouse, seul dans l’enclave, qui a habilement déjoué Arntzen avec 11,1 secondes à faire à la partie.

Après une période de surtemps qui n’a pas permis de dénouer l’impasse, Olsen a joué les héros pour les Norvégiens en tirs de barrage.

La victoire des Norvégiens les a propulsés au sixième rang du groupe B, alors que le Canada demeure en troisième place avec 12 points.

Les deux pays doivent encore disputer un match chacun en phase préliminaire. Le Canada aura rendez-vous avec la République tchèque mardi, tandis que la Norvège affrontera la Slovaquie.

« Nous devons être meilleurs. Toutes les équipes ici jouent tellement bien défensivement, et nous devons trouver le moyen de générer de meilleures chances de marquer. Nous avons peu de temps pour nous ressaisir avant la partie de demain, et c’est un tournoi de courte durée, donc nous devons apprendre de ce qui n’a pas bien été aujourd’hui et être prêts pour les Tchèques. Ce sera un match important pour nous », a résumé Crouse.

Dans l’autre match à l’affiche en matinée, la Suède a disposé du Danemark 4-1. Par ailleurs, l’Autriche a défait la Hongrie 4-3 en tirs de barrage dans le groupe A, tandis que le Kazakhstan a pris la mesure de la Slovénie 4-3 dans le groupe B.