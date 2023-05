Les Golden Knights s’imposent contre les Stars 3-2 en prolongation

Un coup de bâton en première période et un double-échec au deuxième tiers ont non seulement envoyé Chandler Stephenson au banc des pénalités à deux reprises, mais ils ont mené à une petite discussion avec l’entraîneur-chef Bruce Cassidy au deuxième entracte.

« Ne laissons pas notre ego se mettre dans le chemin du succès, a mentionné Cassidy à Stephenson. Ce sont les séries. Tu dois gérer ça. »

C’est ce qu’il a fait. Stephenson a sauté sur un retour de lancer dès la 72e seconde de la prolongation pour permettre aux Golden Knights de Vegas de vaincre les Stars de Dallas 3-2, dimanche.

Stephenson, Jonathan Marchessault et Mark Stone ont tous trois amassé un but et une aide pour les Golden Knights, qui ont pris les devants 2-0 dans cette finale d’Association Ouest. Le troisième match aura lieu à Dallas, mardi.

Adin Hill a repoussé 26 rondelles pour la formation du Nevada.

Miro Heiskanen et Jason Robertson ont répliqué pour les Stars, alors que Ryan Suter a participé aux deux buts des siens. Jake Oettinger a réalisé 21 arrêts.

Les équipes qui ont pris les devants 2-0 dans la série avant la finale de la Coupe Stanley sont passées au tour suivant 91 pour cent du temps. Pour une des rares fois, les pronostics sont en faveur des Golden Knights.

Les hommes de Cassidy ont présenté un dossier de 7-3 en séries lorsqu’ils accordent le premier but et ils ont signé huit remontées victorieuses.

Les Stars menaient 1-0 et 2-1 avant que Marchessault force la tenue d’une prolongation en touchant la cible alors qu’il ne restait que 2:22 à jouer en troisième période. Il a accepté une passe de Jack Eichel, qui venait de tirer avantage d’un revirement de Suter.

« Après ça, nous avions l’impression d’être de retour dans le match. Je pense que nous avions cette croyance que nous n’allions pas perdre », a dit Stephenson.

Les Stars n’ont encore une fois pas trouvé de succès en prolongation. Ils montrent une fiche de 0-4 en prolongation depuis le début des séries, devenant la cinquième équipe de l’histoire de la LNH à perdre quatre matchs en surtemps lors d’un même parcours éliminatoire.

Les deux premiers affrontements des deux finales d’association ont nécessité de la prolongation, ce qui constitue une première dans l’histoire de la LNH.

« J’ai trouvé que nous avions fait beaucoup de belles choses et que nous avions apporté beaucoup d’ajustements par rapport au premier match, a observé l’entraîneur-chef des Stars, Peter DeBoer. J’ai trouvé que Eichel et Marchessault ont réussi un gros jeu pour créer l’égalité. Nos chances en prolongation étaient aussi bonnes que les leurs. Nous n’avions simplement qu’à envoyer la rondelle dans le filet. »

Chaque équipe a profité d’un bond capricieux pour enfiler l’aiguille en première période.

Heiskanen a ouvert le pointage pour les Stars à 2:47, lorsque la rondelle est passée par-dessus Hill. Les Golden Knights ont créé l’égalité à 10:08, quand la rondelle a touché le patin du défenseur Esa Lindell pour permettre à Stone de marquer lors d’un avantage numérique de deux joueurs.

Robertson a redonné les devants aux Stars lorsqu’il a sauté sur un retour lors d’une supériorité numérique.

Après le but égalisateur de Marchessault, Stephenson a couronné une journée difficile pour lui en trompant la vigilance d’Oettinger.

« Je dois évidemment mieux gérer mes émotions, a avoué Stephenson. Tu ne veux jamais donner deux bonnes occasions à une bonne équipe en avantage numérique. C’était bien de terminer le match avec ce but. »

Les Golden Knights ne sont qu’à deux victoires d’atteindre la finale de la Coupe Stanley pour la deuxième fois de leur histoire. Ils avaient réussi l’exploit en 2018, lors de leur première saison dans la LNH.