Medvedev défait Rune et remporte l’Omnium d’Italie

Daniil Medvedev n’avait gagné aucun match lors de ses trois apparitions précédentes à l’Omnium d’Italie.

Maintenant, il est détenteur du titre.

Le Russe a défait le Danois de 20 ans Holger Rune en deux manches de 7-5, 7-5, dimanche, pour obtenir un premier titre en carrière lors d’un tournoi disputé sur terre battue.

Medvedev, qui a déjà été le numéro un mondial et qui a remporté les Internationaux des États-Unis en 2021, était précédemment reconnu pour ses prouesses sur surfaces dures. Il a signé 18 de ses 19 titres sur cette surface et l’exception était survenue sur le gazon à Majorque.

Medvedev sera maintenant considéré comme un aspirant pour le titre à Roland-Garros, le seul tournoi majeur disputé sur terre battue.

Et il y a de la place pour un nouveau champion à ce tournoi, après que Rafael Nadal, qui a gagné les Internationaux de France à 14 occasions, eut annoncé qu’il ne prendrait pas part au tournoi cette année en raison d’une blessure à la hanche.

« Honnêtement, je ne croyais pas pouvoir gagner un Masters 1000 sur terre battue pendant ma carrière parce que je détestais ça. Je détestais cette surface et je ne me sentais pas bien sur celle-ci. Mais même avant ce tournoi, je me sentais plutôt bien à Madrid et à Monte-Carlo. »

« Je suis venu ici, je me sentais extraordinairement bien à l’entraînement. Je suis très heureux d’avoir pu me prouver et d’avoir pu prouver à tout le monde que j’étais capable de gagner sur terre battue », a souligné Medvedev.

Medvedev s’était également senti bien après avoir vaincu le Grec Stefanos Tsitsipas en deux manches lors des demi-finales. Il a même célébré sa victoire avec une petite danse.

Rune, qui a éliminé le sextuple champion à Rome Novak Djokovic lors des quarts de finale, devrait aussi quitter le Foro Italico avec beaucoup de confiance en vue du tournoi de Roland-Garros. Il s’était incliné en finale à Monte-Carlo avant de triompher sur terre battue à Munich.

« Je me suis peut-être mis trop d’attentes envers moi-même, même si je me suis dit de ne pas le faire, a expliqué Rune. J’ai probablement plus mal servi aujourd’hui que lors des matchs précédents. C’est aussi un facteur important, parce que Medvedev est combatif. S’il a l’occasion de se battre, les échanges seront longs et vous l’avez vu lors de certains points. »

Lorsque le nouveau classement mondial masculin sera dévoilé, lundi, Medvedev se hissera au deuxième rang alors que Carlos Alcaraz retournera au sommet. Djokovic passera du premier au troisième échelon. Ils seront les trois premières têtes de série à Paris.