Le CF Montréal perd 2-1 face aux Red Bulls

Le CF Montréal a retrouvé ses mauvaises habitudes et il s’est incliné 2-1 aux mains des Red Bulls de New York, samedi soir, au New Jersey.

Brillant en défensive lors de sa récente série de six victoires, le Bleu-blanc-noir s’est fait prendre à quelques reprises dans sa surface de réparation et il a payé cher de ses erreurs.

En première demie, Andres Reyes a pu récupérer un ballon libre devant le filet ennemi pour toucher la cible et Cory Burke s’est faufilé à travers la défensive montréalaise pour marquer l’éventuel but victorieux.

Les Red Bulls (3-4-7) sont restés invaincus en quatre parties, toutes compétitions confondues, depuis que Troy Lesesne a remplacé Gerhard Struber à titre d’entraîneur-chef de l’équipe.

Joel Waterman a répliqué pour le CF Montréal (5-8-0), qui a subi un deuxième revers consécutif, tous deux encaissés à l’étranger cette semaine. Il présente une fiche de 1-7-0 sur les terrains adverses depuis le début de la campagne.

Les hommes de Hernan Losada avaient vaincu les Red Bulls 2-0, le 22 avril, pour amorcer une séquence de quatre victoires en MLS.

Entré en deuxième demie contre le FC Cincinnati, mercredi soir, Lassi Lappalainen a obtenu le départ contre les New-Yorkais. Romell Quioto, qui avait été impliqué dans une mêlée, il y a sept jours, a raté un deuxième match d’affilée.

Le CF Montréal poursuivra son éreintante série de parties en accueillant le Forge FC, mercredi prochain, dans le cadre des demi-finales du Championnat canadien.

Surpris en première demie

Sous une pluie battante au Red Bull Arena, les deux formations ont offert du jeu décousu lors des premières minutes. Les contrôles de ballon ont été plus difficiles et quelques joueurs ont perdu pied sur le gazon trempé.

Les Red Bulls ont été les premiers à cogner à la porte. Le gardien Carlos Miguel Coronel a effectué un long dégagement et le ballon a trouvé Burke derrière les défenseurs. Son tir d’un angle restreint a toutefois raté la cible.

À la 21e minute, Dru Yearwood a effectué un bon tacle aux dépens de Victor Wanyama, mais aucune faute n’a été appelée et Wikelman Cabrera a décoché un tir qui a été repoussé par le gardien Jonathan Sirois.

Voulant la faute, Wanyama a dû recevoir quelques soins à l’extérieur du terrain. Pendant que le CF Montréal jouait à 10, Reyes a récupéré un ballon libre dans la surface de réparation, à la suite d’un coup de pied de coin, et il a ouvert le pointage.

Les visiteurs ont cependant répliqué rapidement, six minutes plus tard. Lors d’un coup franc, Bryce Duke a lobé le ballon dans la surface de réparation et George Campbell l’a redirigé de la tête de l’autre côté. Waterman a échappé à la couverture de Reyes et il a fait mouche.

Les Red Bulls n’ont attendu que neuf minutes avant de reprendre les devants. Ils ont effectué une belle construction de jeu dans le dernier tiers et Cristian Casseres fils a aperçu Burke entre les défenseurs dans la surface de réparation. Ce dernier s’est défait de Sirois et il a envoyé le ballon dans un filet désert.

Waterman, qui avait tenté de mettre Burke hors-jeu, a d’abord eu gain de cause lorsque l’arbitre sur les lignes de côté a levé le drapeau. La reprise vidéo a cependant infirmé la décision pour accorder le but.

Malgré plusieurs changements en deuxième demie pour créer de l’attaque, le CF Montréal n’a eu que très peu d’occasions face à la défensive hermétique des Red Bulls.