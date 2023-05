Le Canada perd 3-2 contre la Suisse au mondial de hockey

Andres Ambuhl a inscrit l’éventuel filet victorieux à mi-chemin de la troisième période et la Suisse a défait le Canada 3-2 dans un important match du groupe B au Championnat du monde de hockey sur glace, samedi à Riga, en Lettonie.

Nico Hischier et Dario Simion, tous deux en deuxième période, ont également déjoué le gardien du Canadien de Montréal Samuel Montembeault, qui a fait face à 26 tirs, dont 16 au premier vingt.

« Je pense que nous avons fait preuve d’un peu de nervosité et que nous n’étions pas aussi agressifs que nous voulions l’être. En troisième période, nous avons été plus intenses et rapides en échec avant, ce qui nous a permis de créer plus de chances, donc c’est positif. Nous devons nous concentrer sur notre jeu défensif, parce que cet aspect sera crucial d’ici à la fin du tournoi. Il nous faut donner le crédit aux Suisses, qui ont travaillé vraiment fort. Ce fut un match âprement disputé », a analysé l’entraîneur-chef du Canada, André Torigny.

Après une première période qui s’est conclue par un score de 0-0, Tyler Toffoli avait rompu l’égalité en faveur du Canada à 9:58 de la période médiane, lors d’un avantage numérique. Hischier a créé l’égalité quelque trois minutes plus tard, et Simion a touché la cible avec trois minutes au cadran.

Le but de Toffoli était son premier du tournoi, et il l’a réconforté.

« J’ai l’impression d’avoir eu des millions de chances dans ce tournoi, et même si [Lawson] Crouse a peut-être fait dévier mon tir, je vais prendre ce but », a lancé l’ancien attaquant du Canadien de Montréal.

« Ça fait du bien de marquer mon premier ici. Je vais essayer de m’en servir comme motivation pour la suite. J’espère continuer de me créer des chances et de garder un bon oeil sur le filet adverse. Je souhaite continuer de marquer des buts. »

Après le but d’Ambuhl, Michael Carcone a réduit l’avance de la Suisse à 3-2 en déjouant Leonardo Genoni à 16:22 de la troisième période. Le Canada n’a toutefois pas réussi à obtenir le but égalisateur même après avoir remplacé Montembeault par un sixième patineur.

Avec cette défaite, le Canada (3-1-1-0 — 11 points) occupe le troisième rang du classement du groupe B avec encore deux matchs à jouer dans la phase préliminaire.

Son retard est de quatre points sur la Suisse qui a gagné ses cinq matchs en temps réglementaire, ce qui lui confère le maximum de points disponibles jusqu’à maintenant, soit 15.

Le Canada jouera ses prochaines parties lundi contre la Norvège (1-0-3-1 — 4 points) et mardi contre la Tchéquie (4-0-0-1 — 13 points), qui occupe le deuxième rang dans le groupe B.

Plus tôt samedi, Dominik Kubalik et Jakub Flek ont trouvé le fond du filet dans un intervalle d’environ six minutes en deuxième moitié de première période et ces buts ont suffi pour procurer à la Tchéquie une victoire de 2-0 sur la Norvège. Kubalik a rompu l’égalité à 12:33 de l’engagement initial avec son septième but du tournoi en cinq parties, lors d’un avantage numérique.

Dans un autre match du groupe B plus tard samedi, le Kazakhstan (0-2-3-0 — 4 points) affronte la Lettonie (2-1-2-0 — 8 points).

Les États-Unis demeurent parfaits

Dans une rencontre du groupe A jouée à Tampere, en Finlande, les États-Unis ont récolté une cinquième victoire en temps réglementaire en autant de sorties, l’emportant 3-0 contre le Danemark.

Les Américains ont dû patienter jusqu’au milieu de la troisième période pour marquer leur premier but lorsque Cutter Gauthier a déjoué le gardien George Sorensen lors d’une supériorité numérique, à 9:51.

Alex Tuch a été le pilier de cette victoire avec une performance d’un but et deux aides tandis que Rocco Grimaldi a ajouté un but et une aide.

Casey DeSmith a bloqué les 22 tirs du Danemark (2-0-2-1 — 8 points) et a été crédité du blanchissage.

Dans un autre match du groupe A, la Finlande est demeurée à deux points des États-Unis grâce à un gain de 3-1 contre l’Autriche. La Finlande compte quatre victoires et 13 points, mais a joué un match de plus que les États-Unis.

Dans le dernier duel de la journée dans le groupe A, la Suède (3-1-0-0 — 11 points) livre bataille à la France (0-1-1-2 — 4 points).