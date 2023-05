Après Djokovic, Rune élimine Ruud en Italie

Après sa plus récente victoire contre Novak Djokovic, Holger Rune a livré une autre impressionnante performance, samedi, venant de l’arrière pour éliminer son compatriote scandinave Casper Ruud 6-7 (2), 6-4, 6-2 en demi-finale de l’Omnium de tennis d’Italie.

Du coup, Rune, un Danois âgé de 20 ans, s’est qualifié à une troisième finale sur terre battue en 2023. Le 23 avril, Rune avait battu le Néerlandais Botic van de Zandschulp lors du match ultime au tournoi de Munich. La semaine précédente, il avait perdu contre le Russe Andrey Rublev en finale du Masters 1000 de Monte Carlo.

« Il joue sans peur, frappe la balle tôt, ce qui est vraiment impressionnant à réussir sur la terre battue », a noté Ruud au sujet de son adversaire.

En finale dimanche, Rune croisera le fer avec le vainqueur du match entre le Grec Stefanos Tsitsipas et le Russe Daniil Medvedev, qui suivait celui entre Rune et Ruud sur le court central.

Ce match a cependant été suspendu à cause de la pluie pendant le premier set alors que le score était de 4-4, et de nouveau après que Tsitsipas eut gagné le neuvième jeu de cette première manche.

Plus tard samedi, la Kazakhe Elena Rybakina, championne en titre des Internationaux de Wimbledon, se mesurera à l’Ukrainienne Anhelina Kalinina dans la finale du simple féminin.

L’Omnium d’Italie est le dernier tournoi d’importance avant le début des Internationaux de France, qui s’amorceront dimanche prochain à Paris. Or, Rune et Ruud se destinent à être de sérieux prétendants au titre.

Classé septième à l’ATP, Rune s’est présenté au match après avoir défait Djokovic en quarts de finale — sa deuxième victoire contre le Serbe aux 22 sacres en Grand Chelem en simple masculin en un peu plus de six mois.

Ruud, un Norvégien détenteur du quatrième rang au classement mondial, a atteint la finale des Internationaux de France l’an dernier, qu’il a perdue face à l’Espagnol Rafael Nadal.

Jeudi, Nadal a annoncé qu’il ne sera pas du tournoi à Roland-Garros en 2023 à cause d’une blessure persistante à une hanche qui l’a tenu à l’écart des courts depuis le mois de janvier.

Le duel entre Rune et Ruud a été pimenté de nombreux coups mémorables, à commencer par Ruud, qui a récupéré un amorti et répliqué avec un coup gagnant délicat et très angulaire, lors du deuxième jeu de l’affrontement.

Lorsque Ruud a tenté le même coup, plus tard, Rune était prêt. Contre toute attente, il a réussi à récupérer la balle à l’extérieur du corridor de double et a forcé Ruud à retourner vers la ligne de fond. Rune a conclu le point avec une volée gagnante, après quoi le Danois a agité ses mains pour demander à la foule de manifester sa satisfaction.

Après avoir perdu son service au milieu du deuxième set, Rune a demandé une pause médicale pour recevoir des traitements à l’épaule droite. Lorsque le match a repris, Rune en a pris le contrôle. Il a notamment claqué un coup droit gagnant chronométré à 134 km/h sur une première balle de son adversaire, ce qui lui a permis de briser le service de Ruud et de gagner le deuxième set.

Face à une pression constante de Rune, en raison de la rapidité du Danois et de sa capacité à couvrir l’ensemble de la surface de jeu, Ruud a commis une double faute qui a permis à Rune d’inscrire un bris tôt au troisième set. Le Norvégien n’a pas réussi à s’en remettre.

Le match a été joué sous un ciel nuageux et par une pluie intermittente.

« Il y a eu de spectaculaires échanges. Ç’a été un match agréable à jouer », a déclaré Ruud.

« Aussi, je pense que la foule l’a apprécié. »