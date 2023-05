Les Golden Knights remportent le premier match face aux Stars

Brett Howden a marqué de derrière le filet contre le gardien des Stars de Dallas, Jake Oettinger, à 1:35 de la prolongation vendredi pour donner aux Golden Knights de Vegas une victoire de 4-3 dans le premier match des séries de l’Ouest.

« J’ai juste essayé de l’envoyer là-bas, a expliqué Howden. J’ai eu de la chance qu’elle soit rentrée. Je pense qu’Oettinger l’a mis lui-même. »

Jamie Benn a provoqué la prolongation en marquant en supériorité numérique à 1:59 de la fin du temps réglementaire.

C’est la troisième fois en quatre rencontres cette saison que ces équipes vont au-delà du temps réglementaire pour déterminer le vainqueur. Les Stars ont gagné deux fois en saison régulière en fusillade.

« J’ai dit : Finissons-en tôt pour que tout le monde puisse rentrer chez soi ce soir, a expliqué l’entraîneur des Golden Knights, Bruce Cassidy, en plaisantant. J’ai regardé le match (Florida-Carolina) du début à la fin. J’ai découvert la beauté d’être dans l’Ouest aujourd’hui. Quand le match s’est terminé, il était 11 heures du soir. … Nous avons été capables de capitaliser sur le premier essai. Parfois, cela arrive, parfois il faut quatre prolongations. »

William Karlsson a inscrit deux buts pour les Golden Knights. Teddy Blueger a également marqué, Zach Whitecloud a distribué deux aides et Adin Hill a arrêté 33 tirs.

« Vous voulez être l’un des gars qui contribuent, a dit Karlsson. C’est à ce moment-là que ça compte le plus. Je me sens bien et la rondelle rebondit dans ma direction. »

Roope Hintz et Jason Robertson ont chacun marqué un but et obtenu une aide pour les Stars. Hintz compte 10 buts et 12 aides depuis le début de la saison et a marqué dans quatre des cinq derniers matchs. Joe Pavelski a enregistré deux aides et Oettinger a réalisé 33 arrêts.

Le deuxième match aura lieu dimanche à Las Vegas.