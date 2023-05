L’ex-porteur de ballon et activiste social Jim Brown n’est plus

Le demi à l’attaque et membre du Temple de la renommée du football Jim Brown est décédé à l’âge de 87 ans.

L’un des plus grands joueurs de l’histoire du football, Brown a été nommé joueur par excellence de la NFL en 1965 et a fracassé le livre des records du circuit au cours de sa courte carrière, qui s’est étendue de 1957 à 1965.

Un porte-parole de la famille Brown a indiqué que l’homme s’est éteint paisible dans sa résidence de Los Angeles, jeudi soir. Sa femme, Monique, était à ses côtés.

Brown a mené les Browns de Cleveland à leur dernier titre de la NFL, en 1964, et s’est retiré au faîte de sa gloire, après la saison 1965, afin de devenir acteur. Son nom apparaît au générique de plus de 30 films, dont Any Given Sunday (Les Héros du dimanche) et The Dirty Dozen (Les Douze Salopards).

Coureur impossible à stopper en raison de sa puissance, de sa vitesse et de son endurance, Brown a aussi été l’un des meneurs de la communauté noire du mouvement des droits civiques des années 1960. Il a dédié un grand pan de sa vie aux causes sociales après avoir pris sa retraite.