Les Panthers remportent le premier match en quatrième période de prolongation

Matthew Tkachuk a marqué le but vainqueur en quatrième période de prolongation et les Panthers de la Floride ont gagné 3-2 contre les Hurricanes de la Caroline lors du premier match de la série de finale d’Association Est.

Carter Verhaeghe, avec un but et une aide, et Aleksander Barkov ont inscrit les autres filets des Panthers. Sergei Bobrovsky a réalisé 63 arrêts.

Seth Jarvis, avec un but et une aide, et Stefan Noesen ont marqué pour les Hurricanes. Frederik Andersen a conclu le match avec 58 arrêts.

Les Panthers ont pris le contrôle de la rondelle dans les premières minutes de jeu, obtenant les premiers tirs du match.

Avec 7:43 à jouer en première période, Sam Bennett a été chassé pour avoir envoyé la rondelle dans les gradins. Les Hurricanes n’ont pas marqué, mais en ont profité pour gagner du rythme.

Sebastian Aho a touché le poteau lors d’un deux contre un avec un peu moins de trois minutes à faire à l’engagement.

Les Hurricanes ont ensuite obtenu un avantage numérique à cinq contre trois et Jarvis a fait payer les Panthers en marquant son quatrième des séries avec 12 secondes restantes à la période.

Malgré leurs avantages numériques, les Hurricanes ont terminé la première période avec seulement deux tirs de plus que les Panthers, menant 12-10 au chapitre des tirs après 20 minutes.

Les Panthers ont obtenu un premier avantage numérique dans la série, avec 16:27 à jouer au deuxième vingt, lorsque Brett Pesce a donné un double-échec à Ryan Lomberg.

Avec 8:53 à disputer à l’engagement, Martin Necas a donné un coup de bâton à Gustav Forsling.

Malgré avoir raté leurs chances, les Panthers se sont bien repris quelques minutes plus tard. Avec 4:32 à jouer en deuxième période, Barkov a décoché un bon tir des poignets qui a battu Andersen de vitesse pour faire 1-1

Verhaeghe a doublé l’avance des Panthers peu de temps après, complétant une belle séquence en tirant du cercle des mises en jeu, à la gauche d’Andersen.

Les Panthers ont terminé la période en avance 2-1 et menant 18-17 pour les lancers.

Les Hurricanes ont rapidement créé l’égalité en troisième période, en avantage numérique, alors que Noesen a complété un superbe jeu de passes avec Jarvis et Necas.

Il s’agissait du quatrième des séries de Noesen, qui a logé la rondelle du côté de la mitaine de Bobrovsky.

Le reste du troisième vingt a été l’affaire des Hurricanes, qui ont dominé en attaque. Avec deux minutes restantes en temps réglementaire, les Panthers n’avaient qu’un tir en troisième période. Ils ont terminé celle-ci avec deux lancers, contre 14 pour les locaux.

Après 2:35 de jeu en prolongation, Ryan Lomberg croyait avoir donné la victoire aux Panthers avec son premier but des séries, mais le but a été annulé pour obstruction contre le gardien.

La décision n’a pas semblé secouer l’équipe, qui a immédiatement attaqué le filet des Hurricanes dès la mise en jeu suivante et a forcé Burns à écoper d’une pénalité. Les Panthers n’ont toutefois pas obtenu de tir durant l’avantage numérique.

Après des chances de marquer de chaque côté, les deux équipes se sont rendues jusqu’en quatrième période de prolongation. Tkachuk a fermé les livres en toute fin de période, avec 13 secondes à jouer à la période de prolongation, en tirant dans le haut du filet pour battre le gardien et donner la victoire aux siens.