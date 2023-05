Rune bat à nouveau Djokovic

Le Danois de 20 ans Holger Rune a signé un deuxième gain contre Novak Djokovic en un peu plus de six mois, mercredi, battant le Serbe 6-2, 4-6 et 6-2 pour passer en demi-finales à l’Omnium d’Italie.

Rune a aussi défait le champion de 22 tournois majeurs en finale du Masters de Paris, en novembre.

Âgé de 35 ans, Djokovic n’a pas semblé à son mieux en début de match, demandant l’aide d’un thérapeute alors qu’il menait 2-1 au deuxième set. La nature de l’inconfort n’était pas claire, mais Djokovic a semblé avaler un comprimé.

Djokovic est récemment revenu au jeu après trois semaines à l’écart en raison d’un problème lancinant à son coude droit, qui a fait l’objet d’une opération.

Rune s’affiche de plus en plus comme prétendant à un titre majeur. Sur la terre battue, il a été le grand vainqueur à Munich et s’est rendu en finale à Monte Carlo.

Rune a aussi fait appel à un thérapeute en deuxième manche, pour des traitements à la jambe droite.

Ensuite, le score était 5-4 en faveur du Serbe quand la pluie a stoppé le jeu durant plus d’une heure.

Au troisième set, Rune a vite obtenu deux bris pour cheminer vers la victoire.

« De toutes mes présences à ce tournoi, cette année est celle où le temps est le plus froid et pluvieux, a dit Djokovic. Dans ces conditions, c’est très dur d’envoyer la balle hors de sa portée. Il est très très rapide. Il anticipe très bien le jeu. Il a beaucoup de talent. Il est un joueur dynamique avec plusieurs cordes à son arc. »

En route vers Roland-Garros

Le tournoi romain fait partie de la préparation en vue de Roland-Garros, dont le coup d’envoi sera donné dans 11 jours.

« Je sais que je peux toujours m’améliorer, a dit Djokovic. En Grand chelem où il faut gagner trois sets, je reste confiant contre qui ce soit, peu importe la surface. »

Djokovic va céder le premier rang mondial à Carlos Alcaraz. Cela en dépit du fait que lundi, l’Espagnol de 20 ans a été battu par le qualifié hongrois Fabian Marozsan, 135e au monde.

Djokovic a remporté le tournoi en six occasions, incluant l’an dernier.

Rafael Nadal, recordman avec 10 consécrations à Rome, est encore sur la touche à cause d’une blessure à la hanche. On ne sait pas s’il sera en mesure de jouer à Roland-Garros.

Rune affrontera en demi Casper Ruud ou Francisco Cerundolo, qui vont jouer plus tard mercredi. Ruud est la quatrième tête de série.

Chez les dames

Dans un quart de finale chez les dames, Jelena Ostapenko, 20e tête de série, a écarté Paula Badosa 6-2, 4-6 et 6-3.

Championne de Roland-Garros en 2017, Ostapenko a eu l’avantage 7-4 pour les bris.

Sa prochaine rivale sera la numéro 1 mondiale Iga Swiatek ou la championne en titre de Wimbledon, Elena Rybakina.

Swiatek tente de remporter le tournoi pour une troisième année de suite.