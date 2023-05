Jansen procure la victoire aux Blue Jays

Danny Jansen a claqué un simple de deux points en neuvième et les Blue Jays de Toronto ont complété un balayage des Braves d’Atlanta, dimanche, l’emportant cette fois au compte de 6-5.

Premier frappeur en fin de neuvième, Vladimir Guerrero a envoyé une balle à la clôture du champ droit, mais il a dû se contenter d’un simple.

Daulton Varsho a été retiré sur une chandelle, puis Matt Chapman a obtenu un but sur balles.

Whit Merrifield a été retiré sur un ballon, après quoi Brandon Belt a rempli les buts avec un simple à l’avant-champ.

Jansen a enchaîné avec un simple au champ gauche, contre Raisel Iglesias (1-1).

« Notre équipe est tenace, a dit Jansen. Nous voulons gagner tous les matchs et avec le groupe en place, nous croyons que c’est possible. »

Merrifield a volé un 12e but pour les Blue Jays, qui ont remporté six de leurs huit derniers matchs.

À l’exception d’un simple d’un point de Michael Harris, les points des Braves sont venus de coups de circuit d’Ozzie Albies, de Ronald Acuna et de Kevin Pillar.

« Nous avions la chance de fermer les livres et nous ne l’avons pas fait, a dit le gérant des Braves, Brian Snitker. C’est frustrant, mais ça fait partie de ce qui peut arriver au baseball. »

Le circuit d’Acuna a été cogné sur le troisième tir du match de Yusei Kikuchi.

Guerrero a atteint les buts dans 19 matchs consécutifs.

George Springer a réussi un coup de quatre buts du côté des vainqueurs.

Atlanta a commis trois erreurs, une de plus que Toronto.

Nate Pearson (1-0) a lancé en neuvième manche.

Kikuchi a oeuvré durant quatre manches, allouant cinq points et neuf coups sûrs.

Collin McHugh a donné trois points et six coups sûrs en une manche et deux tiers.

Le match a été disputé devant 40 895 personnes au Rogers Centre.

Alek Manoah (1-3) sera le lanceur partant des Blue Jays, lundi soir à Toronto, contre les Yankees de New York. Ces derniers n’ont pas encore annoncé qui sera son vis-à-vis.