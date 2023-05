Le Canada l’emporte 5-2 contre la Slovénie au Championnat mondial de hockey masculin

MacKenzie Weegar a amassé un but et deux aides et le Canada a défait la Slovénie 5-2, dimanche, au Championnat mondial de hockey masculin.

Weegar a connu un autre fort match, après avoir récolté un but et deux mentions d’assistance contre la Lettonie, en lever de rideau du tournoi.

Jack McBain et Michael Carcone ont tous deux obtenu un but et une mention d’aide pour le Canada (2-0-0-0). Milan Lucic et Pierre-Olivier Joseph ont aussi fait mouche.

Devon Levi a repoussé 22 des 24 rondelles dirigées vers lui devant la cage canadienne.

Les représentants de l’unifolié se sont mis en marche en deuxième période, après être rentrés au vestiaire avec un retard d’un but.

« Toutes les équipes que nous allons affronter seront prêtes dès le départ et je pense que notre première période nous servira de bonne leçon. Nous pouvons être meilleurs lors des dix premières minutes de jeu et mieux commencer nos matchs », a indiqué Joseph.

Jan Drozg a inscrit les deux buts de la Slovénie (0-0-2-0), qui avait été blanchie 7-0 par la Suisse lors du premier match.

Le gardien Luka Gracnar a été occupé contre la troupe d’André Tourigny et il a conclu la rencontre avec 46 arrêts.

« Nous cherchons continuellement à nous améliorer. Évidemment, notre première période n’était pas bonne et nous devons avoir de meilleurs départs, mais je pense que nous avons été bien meilleurs en deuxième période. Nous avons fait plusieurs bonnes choses à ce qui a trait à notre structure de jeu, que nous devons continuer d’améliorer », a observé Tourigny.

Le Canada reprendra l’action lundi, contre la Slovaquie.

États-Unis 7 — Hongrie 1

Nick Bonino a marqué deux buts et les États-Unis ont écrasé la Hongrie 7-1.

Rocco Grimaldi, qui a ajouté deux aides, Alex Tuch, Connor Mackey, Cutter Gauthier et Luke Tuch ont aussi enfilé l’aiguille dans le camp américain.

Cal Petersen n’a eu besoin que de 13 arrêts pour signer la victoire.

Istvan Sofron a déjoué Petersen dès la cinquième minute de jeu, mais ce fut le seul moment de réjouissance de la Hongrie.

Dominik Horvath a cédé 7 fois en 50 lancers dans une cause perdante.

France 3 — Danemark 4

Patrick Russell a touché la cible en prolongation et le Danemark a battu la France 4-3.

Russell a profité d’un avantage numérique pour compléter la mise en scène de Nikolaj Ehlers et Markus Lauridsen.

Ehlers, Mikkel Boedker et Nick Olesen ont aussi trouvé le fond du filet pour le Danemark. L’espoir du Canadien de Montréal Frederik Dichow a réalisé 23 arrêts.

Guillaume Leclerc, Anthony Rech et Justin Addamo ont répliqué pour la France. Sebastian Ylonen a alloué 4 buts en 21 tirs.

Norvège 0 — Suisse 3

Robert Mayer a été parfait devant 14 lancers et la Suisse a blanchi la Norvège 3-0.

La Suisse n’a toujours pas accordé un but depuis le début du tournoi, après avoir blanchi la Slovénie 7-0 lors de son premier match.

Andrea Glauser, Dario Simion et Nino Niederraiter ont fait bouger les cordages pour les Suisses.

Jonas Arntzen a bloqué 23 des 25 rondelles dirigées vers lui pour la Norvège.

Suède 5 — Autriche 0

Jesper Wallstedt n’a pas cédé devant 18 lancers et la Suède a blanchi l’Autriche 5-0.

Par Lindholm et Patrik Nemeth ont tous les deux amassé un but et une mention d’aide pour les Suédois, qui ont aussi blanchi l’Allemagne au premier match.

Leo Carlsson, Dennis Everberg et Marcus Sorensen ont aussi fait scintiller la lumière rouge dans la victoire.

Bernhard Starkbaum a repoussé 27 tirs devant le filet autrichien.

Tchéquie 5 — Kazakhstan 1

Dominik Kubalik a inscrit deux buts et la Tchéquie a eu raison du Kazakhstan par la marque de 5-1.

Jakub Zboril, Lukas Sedlak, Jan Kostalek ont également noirci la feuille de pointage pour la Tchéquie, qui est restée invaincue en deux parties.

Marek Langhamer a terminé l’affrontement avec 14 arrêts pour les Tchèques.

Maxim Mukhametov a été l’auteur du seul but du Kazakhstan, qui a vu le gardien Andrey Shutov arrêter 38 tirs.