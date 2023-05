Le CF Montréal blanchit le Toronto FC 2-0

Les partisans du CF Montréal avaient le coeur à la fête pour célébrer le 30e anniversaire de leur équipe et les joueurs ont répondu présents.

Deux buts en deuxième demie ont permis à la formation montréalaise de vaincre le Toronto FC 2-0, samedi soir, au stade Saputo.

Le Bleu-blanc-noir s’est donc payé son plus féroce rival pour une deuxième fois en quatre jours et il a signé une sixième victoire consécutive, dont quatre en MLS.

Lassi Lappalainen et Chinonso Offor, après que les visiteurs eurent écopé un carton rouge, ont trouvé le fond du filet pour le CF Montréal (5-6-0), qui terminera soudainement la journée parmi les neuf équipes en position de participer aux éliminatoires dans l’Association Est.

Pour la première fois de leur histoire, les Montréalais ont obtenu une quatrième victoire de suite contre le Toronto FC (2-4-6) au stade Saputo.

Les Torontois ont vu leurs chances de revenir dans le match s’amoindrir lorsque Jahkeele Marshall-Rutty a écopé un deuxième carton jaune, seulement trois minutes après le but de Lappalainen.

Les hommes de Bob Bradley n’ont pas gagné à l’étranger à leurs neuf dernières sorties (0-4-5). Leur dernier gain sur un terrain adverse remonte au 28 août 2022, contre le Charlotte FC.

Du côté montréalais, le jeune milieu de terrain Bryce Duke, qui n’avait pas fait le voyage à Toronto pour les quarts de finale du Championnat canadien, n’était pas en uniforme samedi soir. Un porte-parole de l’équipe a mentionné qu’il était absent par mesure préventive.

Le défenseur Joel Waterman a quant à lui purgé son match de suspension pour une accumulation de cartons jaunes.

Le CF Montréal, qui jouait devant une première salle comble cette saison, prendra maintenant la route pour se mesurer au FC Cincinnati, mercredi soir.

La porte s’ouvre en deuxième demie

Les joueurs de Hernan Losada ont amorcé le match avec un peu moins d’aplomb qu’à Toronto, mardi, mais ils ont tout de même donné très peu d’occasions à leurs adversaires.

Parfois ciblés directement, les défenseurs George Campbell, Gabriele Corbo et Robert Thorkelsson ont limité le danger dans la surface de réparation, notamment devant le dangereux Federico Bernardeschi.

L’une des meilleures occasions de la première demie est venue du pied d’Ariel Lassiter, à la 45e minute, et elle a été annonciatrice de ce qui était à venir pour le Bleu-blanc-noir.

Dès les premières minutes de la deuxième demie, Mathieu Choinière a pu décocher un tir en provenance du milieu de la surface de réparation, mais le défenseur Aimé Mabika s’est interposé.

Le CF Montréal s’est repris à la 53e minute. Campbell a volé le ballon au joueur vedette italien Lorenzo Insigne et il a effectué une longue course avant de remettre l’objet à sa droite. Lappalainen a effectué un tir rapide et bas qui a trompé la vigilance de Sean Johnson.

Trois minutes plus tard, alors que le ballon était sur les lignes de côté, Marshall-Rutty l’a saisi et il l’a lancé plus loin. L’arbitre Chris Penso a jugé qu’il avait perdu du temps et il lui a donné un deuxième carton jaune, qui s’est transformé en rouge.

Avec un joueur en plus, le CF Montréal a été très menaçant dans le territoire ennemi. Lappalainen a fait dévier un centre de Zachary Brault-Guillard et le ballon est arrivé aux pieds d’Offor, qui a mis la touche finale.

Alors que le match venait de se terminer, plusieurs joueurs des deux équipes en sont presque venus aux coups et ont dû être séparés.