Alcaraz gagne son premier match à Rome et s’assure du titre de favori à Roland-Garros

Carlos Alcaraz va récupérer le premier rang mondial à la suite d’une victoire de 6-4, 6-1 contre Albert Ramos-Vinolas, samedi, à son premier match à l’Omnium d’Italie.

Alcaraz devancera Novak Djokovic au sommet de l’échelle mondiale lors de sa prochaine mise à jour, le 22 mai. Il sera donc favori aux Internationaux de France, qui s’ébranleront le 28 mai.

L’Espagnol âgé de 20 ans a commis une double faute pour offrir un bris de service à Ramos-Vinolas dès le premier jeu du match. Toutefois, Alcaraz a vite renversé la vapeur et a réussi un bel amorti pour mettre la table pour le bris de service qui a fait la différence en fin de première manche.

Alcaraz a produit près de trois fois plus de coups gagnants que Ramos-Vinolas, 28 contre 11, malgré des conditions lentes en raison de la pluie au Foro Italico.

Ayant triomphé à Barcelone et Madrid, Alcaraz a maintenant gagné ses 12 derniers matchs. Il affiche un dossier de 20-1 sur terre battue en 2023.

Dans d’autres matchs de deuxième tour, Andrey Rublev, sixième tête de série, a battu Alex Molcan 6-3, 6-4, J.J. Wolf a éliminé Hubert Hurkacz, no 14, en s’imposant 6-3, 6-4, et Borna Coric a défait Thiago Monteiro 4-6, 7-6 (8), 7-6 (5).

Au prochain tour, Alcaraz affrontera Jiri Lehecka ou Fabian Marozsan.

Djokovic, qui est dans l’autre moitié de tableau, a gagné son premier match vendredi.

Les dames commençaient le troisième tour, samedi. La joueuse issue des qualifications Camila Osorio a surpris Caroline Garcia, cinquième tête de série, en la battant 6-4, 6-4. Les Américaines Sofia Kenin et Taylor Townsend ont aussi été éliminées.

Le début des premiers matchs a été retardé de près de deux heures et le jeu a été brièvement interrompu durant la première manche du duel entre Rublev et Molcan. Le ciel s’est ouvert alors que Rublev achevait son rival, puis la toile a été installée par-dessus la terre battue.

« Je peux me reposer et je pourrai me reposer demain. Je n’aurai pas à vivre le stress de l’attente, a dit Rublev, vainqueur au tournoi de Monte-Carlo le mois dernier. J’ai été chanceux de terminer le match tout juste avant la pluie en sachant que la plupart des joueurs n’ont pas encore eu l’occasion de jouer. »