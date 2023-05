Les Golden Knights prennent les devants 3-2 contre les Oilers

Les Golden Knights de Vegas ont battu les Oilers d’Edmonton 4-3 dans le cinquième match et ont pris les devants 3-2 dans leur série, qui retourne du côté d’Edmonton pour le sixième affrontement.

Jack Eichel a connu un fort match avec un but et deux aides pour les Golden Knights. Reilly Smith, Mark Stone et Nicolas Hague ont inscrit les autres filets des Golden Knights.

Jonathan Marchessault a récolté trois mentions d’aide dans la victoire, alors que le gardien Adin Hill a repoussé 31 tirs.

Connor McDavid a marqué deux buts pour les Oilers. Zach Hyman a marqué l’autre filet des siens et a obtenu une aide. Ryan Nugent-Hopkins et Evan Bouchard ont inscrit deux aides.

Stuart Skinner a été remplacé par Jack Campbell après avoir réalisé 18 arrêts sur 22 tirs. Campbell a bloqué neuf lancers.