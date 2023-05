Clavel l’emporte sans équivoque face à Reyes

Kim Clavel voulait aller chercher une confirmation dans son duel face à Naomi Arellano Reyes. Elle l’a obtenue.

Clavel (17-1, 3 K.-O.) a offert une performance inspirée, dominant Reyes (9-3, 5 K.-O.) dans pratiquement tous les rounds à la Place Bell, signant une convaincante victoire par décision unanime.

La Montréalaise de 32 ans a obtenu des pointages de 98-92, deux fois, et 96-94 pour mettre la main sur les ceintures vacantes Internationale du World Boxing Council (WBC) et Intercontinentale de la World Boxing Organization (WBO) de mi-mouches.

Encore plus important, la boxeuse classée au premier rang par la WBO et au deuxième rang par le WBC et l’International Boxing Federation (IBF) devient maintenant l’aspirante obligatoire aux championnes WBC et WBO de la division : Yesica Nery Plata, qui a vaincu Clavel en janvier pour mettre la main sur le titre du WBC, et Evelyn Bermudez.

Groupe Yvon Michel avait rebaptisé ce gala « La Reconquête » et Clavel s’était mis énormément de pression sur les épaules pour ce retour sur le ring après une première défaite chez les professionnelles. Elle peut dire mission accomplie, même si elle a admis que ce n’était pas parfait immédiatement après le combat.

Classe de maître

Après un premier round très partagé au cours duquel son jab a quand même dicté le ton, Clavel a été en mesure de trouver ses repères pour placer plusieurs bons coups en puissance.

Clavel devait toutefois se méfier : les contre-attaques de la Mexicaine étaient vives, quoique moins précises que les attaques de la Montréalaise.

C’est à compter du quatrième qu’on a senti Clavel, hargneuse tout au long de ce combat, réellement prendre contrôle de ce duel. Reyes avait beau tout lancer ce qu’elle a de mieux dans son arsenal, l’ex-championne mondiale avait réponse à tout. La tête très active, Clavel a dansé autour des attaques de Reyes et répliqué de solides coups en puissance.

Au quatrième, un explosif crochet du gauche au visage a forcé la Mexicaine à reculer. Elle a enchaîné avec plusieurs combinaisons fructueuses aux cinquième et sixième.

Reyes a porté son meilleur coup au huitième, mais il était illégal : un coup de tête a coupé Clavel au-dessus de l’oeil gauche. Saignant abondamment, Clavel a semblé ralentie un peu, tandis que Reyes a semblé gagner en confiance. Elle a d’ailleurs connu son meilleur round depuis le premier au neuvième.

Les deux boxeuses ont oublié la défense au 10e, ce qui a donné lieu à un round endiablé. Si Clavel a touché en quelques occasions dans cet assaut, elle a aussi porté de gros crochets à la tête de son adversaire. Peu importe : le travail était fait.