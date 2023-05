Les suspensions de la Russie et de la Biélorussie sont annulées au Comité international paralympique

La Russie et son allié biélorusse ont vu la suspension de leur adhésion au Comité international paralympique (CIP) être annulée à la suite d’un appel, mais leurs athlètes demeurent bannis des compétitions organisées par le CIP.

Le CIP a indiqué vendredi qu’un tribunal d’appel indépendant avait jugé que les membres du CIP auraient dû obtenir des preuves supplémentaires avant de voter en faveur de la suspension des fédérations paralympiques des deux nations en novembre, à la suite de l’invasion russe en Ukraine.

Le président du CIP, Andrew Parsons, a affirmé qu’il « s’agit d’une décision que nous respectons, bien que nous ne sommes pas d’accord avec celle-ci ».

Le CIP a noté que la décision a été rendue en raison d’une « formalité technique » liée au fait que certaines preuves présentées devant le tribunal n’étaient pas disponibles quand le vote a eu lieu l’an dernier.

Le dossier devra être réévalué par les membres du CIP en septembre. Il était déjà prévu de se pencher à nouveau sur la question de la participation des athlètes russes et biélorusses à l’approche des Jeux paralympiques de Paris, en 2024.

La décision du tribunal n’affecte pas la politique du CIP d’interdire la participation des athlètes russes et biélorusses dans les compétitions des six sports qu’il gouverne directement. Ils incluent notamment l’athlétisme, le hockey sur luge et la natation.