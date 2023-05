Le CF Montréal vise une deuxième victoire consécutive contre Toronto

Certains classiques ne se démodent pas, comme un duel Montréal-Toronto un samedi soir. Encore moins lorsque les deux équipes viennent de se livrer une émotive bataille quelques jours plus tôt.

Le CF Montréal (4-6-0) avait de quoi célébrer mardi soir, quand il a quitté le BMO Field avec une cinquième victoire consécutive et un billet pour les demi-finales du Championnat canadien.

Les hommes de l’entraîneur-chef Hernan Losada ont maintenant la tâche de compléter le balayage au stade Saputo, samedi, alors que le Toronto FC (2-3-6) cherchera à effacer le revers de 2-1 qu’il a subi devant ses partisans.

Débordant de confiance, le Bleu-blanc-noir était arrivé à Toronto avec une séquence de quatre blanchissages et il a offert une de ses meilleures performances de la saison. Même s’il a fait mouche, l’Italien vedette Lorenzo Insigne a été bien maîtrisé par la défensive montréalaise et son compatriote Federico Bernardeschi ne s’est pas non plus montré très menaçant.

« Je pense que nous avons joué en équipe et que nous avons défendu en équipe. Nous étions très compacts et nous avons limité leur espace et leurs occasions en contre-attaque ou à un contre un, a observé le défenseur George Campbell. Si tu joues en équipe et que tu te déplaces ensemble, ils ne peuvent pas faire grand-chose de plus. Ils sont devenus des joueurs comme les autres. »

Au début d’une séquence éprouvante de huit matchs en 28 jours, Losada a réussi à utiliser 15 joueurs différents, mardi. Il espère maintenant que sa troupe soit assez reposée pour contrer une fois de plus Insigne, Bernardeschi et les nombreux joueurs talentueux du TFC.

« Je ne pense pas que ce sera une revanche parce que c’est une autre compétition. Nous verrons comment se sentent les joueurs et quel sera le meilleur 11 partant. C’est malgré tout un match important. Pas seulement parce que nous affrontons Toronto à domicile, mais parce que nous devons continuer à gagner », a déclaré l’entraîneur-chef.

En tant que joueur, Losada a été aux premières loges d’une des plus féroces rivalités de la planète soccer. Dans son pays, l’Argentin a porté les couleurs du Club Atlético Independiente et il a disputé quelques matchs du « Clasico de Avellaneda », une rivalité contre le Racing Club qui a vu le jour en 1907.

Losada ne faisait plus partie de l’équipe lorsqu’un duel entre les deux formations argentines a tourné au vinaigre, le 13 août 2006, alors que des actes de violence et des émeutes dans les gradins ont forcé l’arbitre Horacio Elizondo à mettre abruptement fin à la rencontre.

Évidemment, le derby canadien n’a pas encore atteint ce statut historique, mais Losada a tout de même déjà saisi l’émotion à retirer de ces affrontements entre le CF Montréal et le Toronto FC.

« Chaque derby a son bagage historique. Nous devons prendre ce derby contre Toronto très sérieusement pour nos partisans. Ce sont trois points à aller chercher, mais ça te donne le sentiment que c’est beaucoup plus que ça. Ça te donne plus de motivation, plus d’énergie. Tu sais que tu ne dois pas décevoir tes partisans dans ce genre de match », a-t-il expliqué.

L’attaquant Romell Quioto est d’ailleurs un des joueurs qui déçoit rarement contre le TFC depuis son arrivée à Montréal.

Quioto, qui a inscrit un but à son retour au jeu face à l’Orlando City SC, le week-end dernier, et qui a joué pendant 75 minutes, mardi, a récolté quatre buts et une passe décisive en 10 parties contre le club torontois.

Le Hondurien aborde cependant le match de samedi de la même façon que tous les autres. Il se dit également prêt à prendre les bouchées doubles si Losada a besoin de lui, et ce, même s’il vient à peine de se remettre d’une blessure à la jambe droite qui lui a fait rater quatre parties.

« Les matchs de rivalité sont toujours spéciaux. Contre Toronto, il y a toujours une motivation particulière, mais peu importe l’adversaire, je veux toujours donner le meilleur de moi-même, a laissé entendre Quioto. Je me sens à l’aise sur le terrain. Je suis heureux d’avoir pu obtenir des minutes contre Orlando et Toronto. Je suis prêt à jouer samedi. »

Le défenseur Joel Waterman sera quant à lui absent, alors qu’il purgera une suspension d’un match pour une accumulation de cartons jaunes. Campbell pourrait le remplacer comme partant en défensive centrale.

Par ailleurs, la section du stade Saputo habituellement réservée aux partisans adverses sera fermée, dans la foulée des incidents survenus au BMO Field, mardi.