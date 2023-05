Kim Clavel veut obtenir une confirmation face à Reyes

Les deux boxeuses ont fait le poids : il y aura officiellement un combat entre Kim Clavel et Naomi Arellano Reyes vendredi, à la Place Bell. Cela permettra à Clavel de valider certaines choses.

« J’ai quelque chose à prouver, mais pas à mes fans, pas à mes entraîneurs, pas au promoteur : à moi-même », a noté Clavel (16-1, 3 K.-O.), qui a fait osciller le pèse-personne à 107,6 livres, contre 107,8 pour Reyes (9-2, 5 K.-O.).

« Le travail que j’ai fait, les questions que je me suis posées, c’étaient les choses à faire, a poursuivi la Québécoise, qui remontera dans le ring pour la première fois après une défaite chez les professionnelles. Je veux montrer aux gens que je suis encore là, que j’ai toujours ma place au sein de l’élite et que je mérite un autre championnat du monde. »

Car bien qu’il y ait deux ceintures en jeu pour ce duel — Internationale du World Boxing Council (WBC) et Intercontinentale de la World Boxing Organization (WBO), toutes deux vacantes — c’est bien plus la position d’aspirante obligatoire pour ces deux organismes de sanction qui est alléchante.

En effet, la gagnante deviendra l’aspirante obligatoire aux championnes : Yesica Nery Plata, qui a vaincu Clavel en janvier pour mettre la main sur le titre du WBC, et Evelyn Bermudez. Un affrontement contre l’une de ces deux boxeuses pourrait bien être dans les cartes pour l’été ou l’automne.

Si elle a apporté quelques changements dans sa routine au gymnase, Clavel a aussi modifié d’autres aspects, comme sa collaboration avec les médias en marge de ce gala.

Si elle n’a pas refusé d’entrevues, celles-ci ont été plus resserrées dans le temps.

« On a fait encore plusieurs entrevues, mais on a concentré ça dans la même journée, alors je suis plus reposée maintenant qu’en janvier. On apprend sur toutes les facettes », a souligné Clavel, classée première à la WBO, ainsi qu’au deuxième rang au WBC et à l’International Boxing Federation (IBF).

Blumenfeld écarté

Thomas Blumenfeld devra patienter. Le boxeur mi-moyen devait disputer son troisième combat en carrière en sous-carte du choc entre Clavel et Reyes, mais son adversaire ne s’est tout simplement pas pointé.

C’est un problème au niveau de sa commission athlétique qui aurait empêché Pablo Polanco Fernandez, un boxeur du Yucatan, au Mexique, de s’envoler vers Montréal. Fernandez n’aurait pas pu obtenir les documents requis.

Tous les boxeurs devant se battre à l’étranger — c’est le cas des Québécois devant s’expatrier pour un combat — doivent avoir en leur possession une lettre de leur commission athlétique qui indique qu’ils ont la bénédiction de cette dernière pour participer à ce combat. Il appert que Fernandez n’a pas pu mettre la main sur la précieuse missive.

« Selon ce que son gérant m’a raconté, le président de la commission athlétique de Fernandez serait décédé dans les derniers jours et les bureaux de l’organisme seraient fermés, a expliqué Yvon Michel, président du Groupe Yvon Michel, organisateur de la soirée. Impossible donc pour Fernandez de se procurer cette lettre. Alors il n’a pas pris son vol. »

L’histoire ne dit toutefois pas pourquoi Fernandez ne se l’est pas procurée plus tôt.

« De notre côté, son billet avait déjà été payé. On l’attendait », a ajouté Michel.

GYM a été mis au courant trop tard pour remplacer Fernandez sur la carte. Blumenfeld doit donc vivre la pire situation qui soit pour un boxeur : s’être tapé le camp d’entraînement sans se battre. Et sans toucher sa bourse.

« Un boxeur ne touche sa bourse que lorsqu’il s’est soumis au test de la pesée. Mais on va lui offrir une compensation », a assuré Michel.

Ce sont donc cinq combats qui auront lieu à la Place Bell. Caroline Veyre (3-0), Sébastien Bouchard (19-2-1, 8 K.-O.), Patrice Volny (16-1, 10 K.-O.) et Alexas Kubicki (6-0), ainsi que leurs adversaires, ont tous respecté la pesée à un peu plus de 24 heures du premier son de cloche.

Volny affamé

Volny, qui appartient à l’écurie du Torontois Lee Baxter, était particulièrement heureux à la veille de son premier combat en 18 mois.

Une entente de réciprocité entre Baxter et GYM fait en sorte qu’on devrait le voir plus souvent au Québec dans les prochains mois, lui garantissant du même coup plus d’occasions de se battre.

« On est toujours content de se battre à la maison. J’habite toujours au Québec et je n’ai aucun inconvénient à me battre aux deux endroits, a indiqué celui qui tentera de remporter un premier combat depuis son K.-O. contre Janks Trotter, en mars 2021. De me battre plus souvent ici, ce serait super. »

Volny n’a pas perdu son temps au cours de sa période d’inactivité : en plus d’être un « régulier » du gymnase, il a également participé au camp de Caleb Plant pour son dernier combat contre David Benavidez.

« Ça m’a permis de voir des trucs que je n’aurais probablement jamais vus si je n’y avais pas participé », a-t-il déclaré.

Les combats seront lancés sur le coup de 19 h. Le gala est disponible à la télé à la carte ou sur le site de visionnement continu GymBoxe.tv.