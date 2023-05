Les Leafs évitent l’élimination de justesse en Floride

Mitchell Marner a récolté un but et une passe et les Maple Leafs de Toronto ont évité l’élimination, mercredi, infligeant une défaite de 2-1 aux Panthers de la Floride.

Menée 3-1 par les Panthers, la série va continuer vendredi soir, à Toronto.

Marner a été complice du but en avantage numérique de William Nylander, à 3:29 en période médiane.

Nylander n’avait pas marqué à ses sept dernières rencontres. Patrouillant devant le but adverse, il a donné les devants 1-0 aux siens d’un revers, tout juste à l’intérieur du poteau droit.

La rondelle a bifurqué vers lui après avoir dévié contre un genou de l’officiel Jon McIsaac, quand Michael Bunting voulait envoyer le disque de l’autre côté de la glace.

Marner a ensuite fait mouche d’un tir des poignets des environs de la ligne bleue, à 10:03 en troisième période.

Sam Reinhart a mis du suspense à 12:14 en battant Joseph Woll de l’enclave, lors d’un avantage numérique.

Posté à l’embouchure gauche, Matthew Tkachuk a fait une courte passe et Reinhart a poussé en terre promise un tir qui a d’abord été partiellement stoppé.

Woll a fait 24 arrêts, un de plus que Sergei Bobrovsky.

Woll obtenait un premier départ en carrière en séries.

Marner et Tkachuk dominent avec 11 passes chacun depuis le début des séries — à égalité avec Evan Bouchard, des Oilers d’Edmonton.

La dernière fois où Toronto a été balayé en formule quatre de sept, le coup de balai est venu du Canadien de Montréal, en 1979.

Les Panthers n’ont jamais réussi de balayage.

Jouant au deuxième tour pour la première fois depuis 2004, les Maple Leafs ont perdu leurs trois derniers matches à domicile.