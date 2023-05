Les Blue Jays battus en 10 manches à Philadelphie

Une erreur de Bo Bichette en 10e manche a permis aux Phillies de Philadelphie de l’emporter 2-1 face aux Blue Jays de Toronto, mercredi.

Avec un retrait et des coureurs aux premier et deuxième buts, le lanceur Tim Mayza (1-1) a habilement saisi un dur roulant de Bryce Harper.

Le relais au deuxième coussin a été impeccable, mais celui de Bichette a été beaucoup trop à la droite de Vladimir Guerrero. Cela a permis l’arrivée au marbre d’Edmundo Sosa, le coureur désigné.

« Les gars sont tenaces, a dit le gérant des Phillies, Rob Thomson. Ils ne lâchent pas. »

Craig Kimbrel (2-1) avait lancé en début de 10e pour les Phillies, qui méritaient une troisième victoire de suite.

Philadelphie avait égalé le score en neuvième, face à Jordan Romano.

Harper et Nick Castellanos ont soutiré des simples puis J.T. Realmuto a créé l’impasse avec un double au champ gauche, après un retrait.

Castellanos a ensuite été retiré au marbre sur un roulant au premier coussin, puis on a disposé de Sosa sur un roulant.

Le dénouement a terni une brillante sortie de Kevin Gausman. Il n’a donné que deux simples et un double en six manches, avec neuf retraits au bâton. Il n’a pas accordé de but sur balles.

« Il n’était pas commode », a dit Thomson.

À son départ précédent, Gausman avait permis huit points et 10 coups sûrs en trois manches et un tiers, à Boston.

Brandon Belt a cogné un circuit pour les visiteurs.

Il a frappé sa deuxième longue balle de la saison en cinquième, contre Zack Wheeler.

Wheeler a permis un point et trois coups sûrs en sept manches, avec sept retraits sur des prises.

Guerrero a entamé la quatrième en cognant son huitième double de la saison, mais a suivi une chandelle, une flèche et un ballon.

Erik Swanson a accompli de la bonne besogne en huitième, après avoir donné un but sur balles à Brandon Marsh. Sosa l’a fait avancer d’un but grâce à un amorti sacrifice, puis Bryson Stott l’a fait avance au troisième but avec un ballon. Trea Turner a ensuite été retiré au bâton, n’arrivant pas à retenir son élan sur un tir haut.

Toronto concluait un séjour à l’étranger avec un dossier de 3-6.

« Nous n’avons pas été à notre mieux », a résumé le gérant John Schneider.

Les Blue Jays auront un répit jeudi, avant d’accueillir les Braves d’Atlanta durant trois matches.

Dimanche, une bobblehead d’Alek Manoah sera remise aux 15 000 premiers partisans au Rogers Centre.