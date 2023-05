Après la pluie, Wawrinka l’emporte à Rome

Stanislas Wawrinka a rapidement pris la mesure d’Ilya Ivashka 6-2, 6-4 au premier tour de l’Omnium d’Italie, mercredi, après que le début de la rencontre eut été repoussé de 90 minutes en raison de la pluie.

À 38 ans, Wawrinka est le plus vieux joueur inscrit au tableau principal. Il a cependant dominé Ivashka en claquant près de deux fois plus de coups gagnants que lui, dont un alors qu’il disposait d’une balle de match. Le Suisse a du même coup conclu la rencontre après à peine un peu plus d’une heure de jeu sur la terre battue romaine.

Wawrinka, détenteur de trois titres du Grand Chelem, affrontera au prochain tour la 26e tête de série, Grigor Dimitrov. Le vainqueur de cet affrontement pourrait ensuite croiser le fer avec le favori, Novak Djokovic, au troisième tour.

Djokovic, qui a reçu un laissez-passer pour le deuxième tour, entamera son parcours italien contre Tomas Martin Etcheverry. L’Argentin a évincé le Français âgé de 18 ans Luca Van Assche — le plus jeune joueur du top 100 mondial, au 85e rang — par la marque de 7-6 (7), 6-3.

Par ailleurs, Márton Fucsovics a pris la mesure de Krajinović 6-4, 6-2, et Sebastián Báez a battu Juan Pablo Varillas 7-5, 6-3.

Alexander Bublik et Cristian Garin ont aussi poursuivi leur route dans la capitale italienne.

Pour sa part, l’Australien Thanasi Kokkinakis menait 4-2 en première manche contre Jaume Munar lorsque l’Espagnol a déclaré forfait en raison d’une douleur au bas du dos.

Kokkinakis affrontera au prochain tour l’Italien Jannik Sinner.

Le favori local, Fabio Fognini, a battu Andy Murray 6-4, 4-6 et 6-4 au terme de près de trois heures, grâce notamment à cinq bris et sept as.

Bénéficiant d’une invitation par l’organisation, après un mois d’absence pour cause de blessure au pied, Fognini a frappé deux fois plus de coups gagnants que Murray (49-24).

Murray venait de remporter son premier titre en trois ans — un Challenger dans le sud de la France, en fin de semaine dernière.

L’Italien n’a concédé que trois points au service durant la dernière manche.

Du côté des dames, Lesia Tsurenko a surpris la double championne du tournoi Elina Svitolina dans un duel entre Ukrainiennes.

L’Américaine Sloane Stephens a éliminé Nadia Podoroska 6-4, 6-1 et aura rendez-vous au prochain tour avec la 14e tête de série, Victoria Azarenka.