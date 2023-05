Le CF Montréal veut poursuivre sur sa lancée contre Toronto

Il y a des semaines plus déterminantes que d’autres au cours d’une saison, et le CF Montréal s’apprête à en vivre une.

Après avoir signé quatre victoires consécutives, dont trois en MLS, le Bleu-Blanc-Noir mettra à l’épreuve sa confiance renouvelée en affrontant le Toronto FC — son plus féroce rival — pas une, mais deux fois en l’espace de quatre jours.

Le premier duel aura lieu mardi soir, au BMO Field, dans le cadre des quarts de finale du Championnat canadien. Et après ce match potentiellement haut en couleur, les deux clubs se retrouveront samedi au stade Saputo, où ils tenteront d’obtenir un bon résultat pour grimper au classement de l’association Est de la MLS.

Mais avant de se projeter trop loin dans le temps, le CF Montréal doit y aller un match à la fois, comme sa quête d’une 12e coupe des Voyageurs pourrait s’arrêter abruptement.

Et nul doute que pour le défenseur Joel Waterman, qui était en uniforme l’an dernier lorsque le Toronto FC a écrasé le CF Montréal 4-0 en demi-finale du Championnat canadien, ce match revêt une importance aussi capitale que ceux disputés en MLS.

« Nous prenons ce match très au sérieux. Nous voulons gagner le Championnat canadien et ajouter un autre trophée pour ce club. Chaque fois que nous affrontons Toronto, nous voulons battre l’équipe autant qu’elle veut nous battre. Le match de l’an dernier ne compte plus pour nous. Elle nous a eus cette journée-là, mais nous serons prêts pour mardi », a-t-il souligné.

La route vers le titre canadien passe habituellement par une bataille de tous les instants contre le Toronto FC.

Depuis la création de ce tournoi, en 2008, le CF Montréal a disputé 22 matchs contre le club torontois, et il présente un dossier de 5-12-5. Les deux équipes ont croisé le fer quatre fois en finale depuis la fin de la formule en tournoi à la ronde, en 2011, et les Montréalais ont eu le dessus à trois reprises.

Acquis de l’Inter Miami CF il y a quelques semaines, le Costaricain Ariel Lassiter vivra un premier derby canadien en carrière. Il a cependant déjà saisi toute l’importance de ces duels pour les deux groupes de partisans. « Je sais que ces matchs contre Toronto représentent le monde pour les partisans et pour l’équipe. J’ai déjà vécu des choses similaires pendant ma carrière, et je suis fier d’être de ce côté de la rivalité. J’ai affronté Toronto quand je jouais pour Miami, et c’était toujours difficile. La formation a beaucoup de talent. L’important, c’est d’exécuter notre plan de match et de jouer en équipe. »

Une équipe talentueuse

Et on ne peut pas le nier, le Toronto FC en a, du talent. Il faut simplement regarder du côté des Italiens Federico Bernardeschi ou Lorenzo Insigne, qui ont notamment joué en série A et qui ont gagné l’Euro 2020 avec leur pays. Sinon, il y a également l’Américain Michael Bradley ou les Canadiens Jonathan Osorio, Richie Laryea et Mark-Anthony Kaye, qui ont tous porté les couleurs de leur nation lors de la dernière Coupe du monde de soccer.

Même si le Toronto FC se cherche un peu en MLS cette saison, avec une fiche de 2-3-6, les défenseurs du CF Montréal devront être aux aguets pour maîtriser les attaques de leurs adversaires. « Insigne est un très bon joueur. Nous devons jouer physique contre lui et nous assurer qu’il sent notre présence. Nous ne pouvons pas leur donner du temps entre les lignes et avec le ballon », a soutenu Waterman.

« Insigne, Bernardeschi, ce sont des joueurs de qualité mondiale, a ajouté l’entraîneur-chef Hernán Losada. Ils ont beaucoup de qualités individuelles et, en un instant, ils peuvent être décisifs et faire gagner un match. Le Toronto FC cherche peut-être encore son dynamisme collectif, mais il pourrait être beaucoup plus haut au classement. Nous lui donnons beaucoup de respect. »

Le premier affrontement contre Toronto marquera le début d’une séquence de quatre matchs en 11 jours pour le Bleu-Blanc-Noir. La profondeur de l’effectif a été testée depuis le début de la saison en raison des nombreuses blessures, mais petit à petit, les joueurs réintègrent la formation.

Losada ne sait toujours pas comment il compte utiliser ses hommes pour les parties à venir, mais il a assuré que sa stratégie ne changeait pas entre le Championnat canadien et la MLS. « Ça nous donne moins de temps pour récupérer, mais pour moi, les matchs de Championnat canadien sont spéciaux et très importants, a-t-il déclaré. La seule différence avec la MLS, c’est que c’est tout ou rien mardi. Si tu te lèves avec un mauvais sentiment ou que tu n’es pas concentré, tu es éliminé. Nous verrons s’il est possible de faire une rotation, mais nous voulons rester compétitifs. »

Losada a confirmé que le milieu de terrain Matko Miljevic accompagnerait le groupe à Toronto. L’entraîneur-chef sait déjà que Waterman sera suspendu pour un match en MLS en raison d’une accumulation de cartons jaunes. Il ne faudrait donc pas se surprendre de le voir dans la formation partante en Championnat canadien. L’attaquant Romell Quioto et le milieu de terrain Lassi Lappalainen ont quant à eux effectué un retour au jeu samedi, dans une victoire contre l’Orlando City SC, et ils pourraient être disponibles mardi.