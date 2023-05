La LCF adopte de nouveaux règlements pour 2023

Dès cette saison, le ballon n’aura plus à être manipulé afin qu’un simple soit octroyé à la suite d’un botté d’envoi dans la Ligue canadienne de football.

Le retrait de cette condition fait partie des nombreuses décisions qui ont été entérinées de manière unanime par le bureau des gouverneurs de la LCF, a annoncé la ligue lundi. Ces ajustements avaient initialement été proposés par le comité des règlements de la LCF.

Ce changement apporté au simple sur le botté d’envoi s’inscrit dans la volonté de la ligue d’uniformiser ses règlements sur les jeux comprenant un botté.

La LCF limitera aussi le nombre de joueurs (six) qui pourront s’approcher à moins de deux verges de la ligne de mêlée de chaque côté du spécialiste des longues remises. Ce règlement ne s’appliquera pas aux lignes offensives asymétriques, ou encore à un joueur en attaque qui se déplacerait de sa position initiale.

Et ce nouveau règlement s’appliquera uniquement aux tentatives de placement ou aux transformations. L’objectif consiste à éviter que la ligne défensive soit surchargée d’un seul côté du spécialiste des longues remises.

De plus, si une équipe est punie pour avoir retenu alors qu’elle est en possession du ballon dans sa zone des buts, alors la formation adverse aura l’opportunité d’exiger un touché de sûreté.

La LCF a aussi annoncé qu’un joueur ou un membre d’une équipe qui se trouve près de son banc pourra être puni s’il entre volontairement en contact avec un arbitre pendant un match. Cette modification pourrait avoir un impact pour les joueurs ou les entraîneurs qui se trouvent souvent à proximité des lignes de côté, et qui pourraient entrer en contact avec un arbitre.

Si un tel contact se produit dans ces circonstances, alors l’arbitre pourrait consulter la reprise vidéo afin de déterminer si le contact était volontaire ou non. Et s’il l’est, alors une pénalité de 10 verges pourrait être imposée à l’équipe fautive.

Ce changement vient renforcer des règlements déjà existants au sujet des contacts avec les arbitres, qui peuvent parfois entraîner des expulsions.

De plus, chaque fois qu’un botté heurtera un poteau des buts en plein vol, alors le ballon sera remis en jeu à la ligne de 30, et non au 25.

Et enfin, dès cette saison, les équipes de la LCF ne pourront plus permettre que deux de leurs joueurs portent le numéro « 0 » et « 00 ». Un seul joueur par équipe pourra porter le « 0 » ou le « 00 ».