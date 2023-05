Whit Merrifield produit quatre points et les Blue Jays corrigent les Pirates 10-1

Whit Merrifield a produit quatre points et les Blue Jays de Toronto ont servi une correction de 10-1 aux Pirates de Pittsburgh, dimanche.

Merrifield a réussi son premier circuit de la saison, bon pour trois points, pour aider les Blue Jays à balayer cette série de trois affrontements et porter à sept la séquence de revers des Pirates.

Merrifield a donné les devants aux Blue Jays, grâce à un simple d’un point en première manche, à la suite d’un délai de 95 minutes, en raison de la pluie. Il a accentué l’avance à 4-0 en troisième, lorsqu’il a sauté sur une balle courbe de Roansy Contreras (3-3).

« Voila ce dont cette équipe est capable, a dit le gérant des Blue Jays, John Schneider. Il n’est pas nécessaire d’être aussi dépendant des quatre premiers frappeurs. … C’est une équipe plutôt dangereuse. »

Les Torontois ont dominé les Pirates 22-3 au chapitre des points lors de ce balayage, se ressaisissant après avoir encaissé cinq défaites de suite.

Les Pirates ont été dominés 44-9, lors de leur pire séquence d’insuccès depuis une série de huit revers en septembre dernier. Ils ont amorcé la saison avec une fiche de 20-8, ce qui constituait leur meilleur début de campagne depuis 1992, quand ils avaient remporté un titre de section.

« Je pense que personne ne s’attendait à ce que ce rythme se maintienne, au niveau auquel nous avons joué, a constaté le gérant des Pirates, Derek Shelton. Pendant cette période, nous jouions des matchs complets, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Nous ne lançons pas très bien, nous ne frappons pas très bien non plus. »

Yusei Kikuchi (5-0) n’a alloué que quatre coups sûrs en six manches et un tiers de travail. Il avait permis cinq points en seulement quatre manches et un tiers contre les Red Sox de Boston, le 2 mai.

« L’utilisation efficace de ma balle rapide a été très bénéfique pour moi, a expliqué Kikuchi. Plus que mes performances au monticule, je suis heureux que l’équipe gagne. Je suis heureux de pouvoir aider l’équipe à gagner. »

Contreras a accordé cinq points et neuf coups sûrs en cinq manches au monticule. Il a donné neuf points en 10 manches et un tiers à ses deux derniers départs.

Carlos Santana a claqué un simple d’un point en huitième manche. Jordan Romano s’est amené en relève alors que les coussins étaient tous occupés, mais il a mis fin à la menace des Pirates en retirant Jack Suwinski au bâton et en forçant Miguel Andujar à être retiré sur une chandelle.

« En ce moment, nous n’arrivons tout simplement pas à frapper de gros coups sûrs, a concédé Shelton. Les coups sûrs que nous obtenions plus tôt dans la saison, nous étions capables d’en frapper à nouveau et prendre les devants. En ce moment, il nous manque simplement ce coup sûr pour peut-être soulager un peu la pression. »

Daulton Varsho et Kevin Kiermaier ont tous deux cogné un circuit de deux points lors d’une neuvième manche de cinq points des Blue Jays. Varsho a catapulté une offrande de Chase De Jong par-dessus la clôture et la balle a terminé son élan dans la rivière Allegheny.

Le voltigeur des Pirates Bryan Reynolds a été blanchi en quatre présences au marbre, pour mettre fin à sa séquence de 11 matchs, avec au moins un coup sûr.