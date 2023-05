Les Devils se ressaisissent et dominent les Hurricanes 8-4

Le retour à domicile a été plus que salutaire pour les Devils du New Jersey.

Jack Hughes a récolté deux buts et deux aides pour guider les Devils vers une écrasante victoire de 8-4 aux dépens des Hurricanes de la Caroline, dimanche après-midi.

Après avoir subi deux gênants revers à Raleigh, les Devils ont malmené leurs adversaires dans la première période pour réduire l’écart à 2-1 dans cette série de deuxième tour.

Les deux équipes croiseront le fer à nouveau mardi soir, au Prudential Center, à l’occasion du quatrième affrontement.

Blanchi lors des deux premiers matchs de la série, Hughes a transporté l’attaque des siens sur ses épaules, après avoir amassé 99 points cette saison.

Nico Hischier a obtenu un but et une mention d’assistance pour les Devils. Michael McLeod, Miles Wood, Timo Meier, Ondrej Palat et Damon Severson ont également touché la cible. Dawson Mercer a préparé trois buts de la formation du New Jersey alors que Luke Hughes, qui disputait un premier match en séries en carrière, a récolté deux aides.

Vitek Vanecek a retrouvé le filet qu’il avait perdu aux mains d’Akira Schmid et il a stoppé 26 tirs pour les Devils. Il n’a pas été le plus convaincant, mais ses coéquipiers lui ont donné un bon coussin pour travailler.

Seth Jarvis, Jordan Martinook, Jordan Staal et Sebastian Aho ont répliqué pour les Hurricanes, qui ont subi leur pire défaite depuis le début des séries.

Frederik Andersen n’avait pas perdu en trois matchs depuis le début du tournoi printanier, mais il a frappé un mur en allouant quatre buts en 12 lancers. L’entraîneur-chef des Hurricanes, Rod Brind’Amour, l’a remplacé pour Pyotr Kochetkov, qui n’a fait guère mieux en cédant quatre fois en 22 tirs.

Meier, qui avait été sonné par Jacob Trouba dans la série contre les Rangers de New York, a finalement sorti de sa torpeur, tôt en première période. Jack Hughes a laissé la rondelle derrière lui et Meier a battu de vitesse Andersen pour marquer son premier but des séries.

Un peu moins de cinq minutes plus tard, Hughes a remis la rondelle de l’autre côté à Brendan Smith, qui lui a rendu la pareille. L’attaquant des Devils a logé la rondelle dans le haut du filet pour faire mouche.

Lors d’un désavantage numérique, McLeod s’est défait de Jarvis, qui agissait comme défenseur, et il a trouvé un moyen de glisser la rondelle entre les jambières d’Andersen pour permettre à l’équipe locale de rentrer au vestiaire avec une avance de 3-0.

Les Devils ont fait mal aux Hurricanes dès la 53e seconde du deuxième engagement. Le travail acharné autour du filet a servi la cause de Hischier, qui a lui aussi obtenu son premier but des séries.

Après qu’Aho eut réduit l’écart, 67 secondes plus tard, Severson a quitté le long de la bande et il a échappé à quelques joueurs des Hurricanes pour déjouer Kochetkov.

Les deux formations ont toutes deux marqué deux buts en troisième période, mais la victoire semblait déjà acquise depuis longtemps pour les hommes de Lindy Ruff.