Verstappen remporte le Grand Prix de Miami

Max Verstappen a connu une course facile pour maintenir l’écurie Red Bull invaincue cette saison, alors que le double champion du monde en titre de Formule 1 est remonté de la neuvième place pour s’adjuger la victoire lors du Grand Prix de Miami.

Red Bull a remporté les cinq courses de ce début de saison, et la deuxième place de son coéquipier, Sergio Perez, à Miami, a confirmé leur quatrième doublé au sommet cette année. Verstappen a signé trois victoires cette saison, tandis que Perez, qui était en position de tête à Miami, en a obtenu deux.

Cette victoire pour Verstappen est la 38e de sa carrière, ce qui lui a permis d’égaler Sebastian Vettel pour le plus grand nombre de victoires pour Red Bull.

« C’est tout simplement joli, a dit Verstappen. C’était une bonne course dans l’ensemble, merci à toute l’équipe. C’était également un très, très bon résultat pour l’équipe. Encore. »

Christian Horner, le patron de Red Bull, a salué le sang-froid de Verstappen pendant les 57 tours de la course, qui lui a permis de remporter sa deuxième victoire consécutive à Miami.

« Beau travail, Max. C’était une belle prestation en milieu de course. C’était très impressionnant avec la gomme dure et merci d’avoir piloté de façon propre avec ton coéquipier », a mentionné Horner.

Red Bull a annoncé qu’elle permettrait à Verstappen et à Perez de se disputer proprement le championnat, et Perez semblait prêt à prendre l’ascendant à Miami en partant de la pole. Verstappen a été relégué à la neuvième place, car les qualifications ont été écourtées avant sa dernière tentative de qualification en raison d’un accident de Charles Leclerc.

Le Néerlandais n’a eu aucun mal à se frayer un chemin dans le trafic. Il est passé de la neuvième à la sixième place dans les quatre premiers tours, profitant d’un dépassement de deux voitures dans un virage pour gagner du terrain. Il était cinquième au neuvième tour, quatrième au 12e tour et enfin derrière Perez, deuxième, au 15e tour.

Verstappen a pris la tête lorsque Perez est passé aux puits au 20e tour et il a conservé près de 18 secondes d’avance à 15 tours de la fin. Lorsqu’il a finalement effectué son arrêt aux puits, Verstappen est revenu sur la piste en deuxième position, mais à seulement 1,6 seconde de Perez.

Il ne lui a fallu que quelques minutes pour dépasser Perez pour la victoire, prenant la tête dans une bataille roue contre roue à neuf tours de la fin. Même si Verstappen a déjà gagné à partir d’une position de départ inférieure, il devient le premier pilote depuis Niki Lauda, en 1984, au Grand Prix de France, à gagner à partir de la neuvième place.

Perez a terminé deuxième, à 5,3 secondes de Verstappen.

« J’ai tout tenté et j’ai tout donné », a indiqué Perez pendant que la foule criait son surnom : « Checo. »

Fernando Alonso a fini troisième pour Aston Martin, mais a terminé à 26 secondes. Il s’agit du quatrième podium en cinq courses pour l’Espagnol en pleine résurrection.

« Ce n’était pas facile et ce n’est jamais facile, mais c’était une course en solitaire », a déclaré Alonso.

Le Québécois Lance Stroll, coéquipier d’Alonso chez Aston Martin, a pris la 12e position.

George Russell a terminé quatrième pour Mercedes, suivi par Carlos Sainz fils, pour Ferrari, et Lewis Hamilton pour Mercedes, qui est passé de la 13e à la sixième place. Leclerc a fini septième, et les pilotes Alpine Pierre Gasly et Esteban Ocon ont fini huitième et neuvième respectivement.