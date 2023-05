Alcaraz défend son titre avec succès à Madrid

Carlos Alcaraz a défendu avec succès son titre à l’Omnium de Madrid, dimanche, l’emportant 6-4, 3-6, 6-3 devant Jan-Lennard Struff.

L’Espagnol de 20 ans, qui était le favori, a donc fait un pas de plus vers son objectif de retrouver le sommet de l’ATP.

Alcaraz sera de nouveau le numéro 1 s’il dispute au moins un match à l’Omnium d’Italie, à compter de la semaine prochaine.

Alcaraz a converti sa première balle de match contre Struff, qui est classé 65e au monde.

Le vainqueur a eu l’avantage 3-2 pour les bris.

L’Espagnol obtenait un quatrième titre cette année, un 10e en carrière.

Cela inclut d’être demeuré le champion à Barcelone, en avril. Il s’est également imposé à Buenos Aires et à Indian Wells.

Alcaraz et Struff ne s’étaient affrontés que deux fois.

Struff a prévalu à Roland-Garros en 2021, tandis qu’Alcaraz a eu le dernier mot à Wimbledon l’an dernier.

Plus tôt dimanche, Victoria Azarenka et Beatriz Haddad Maia ont été couronnées en double, l’emportant 6-1 et 6-4 devant les favorites, Coco Gauff et Jessica Pegula.

Azarenka et Haddad Maia ont écarté deux des trois duos qui formaient les trois premières têtes de série, en route vers une première victoire en finale ensemble.

Il s’agit d’une 10e consécration en double pour Azarenka, d’une cinquième pour Haddad Maia.

Leur route vers le titre a aussi inclus une victoire aux dépens de Taylor Townsend et la Québécoise Leylah Fernandez.

Gauff et Pegula avaient triomphé à Doha et à Miami, plus tôt cette année.