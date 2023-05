Les Oilers gagnent 5-1 contre les Golden Knights et égalisent la série 1-1

Les Oilers d’Edmonton ont battu les Golden Knights de Vegas 5-1 dans le deuxième match, égalisant ainsi la série 1-1.

Leon Draisaitl et Connor McDavid ont chacun inscrit deux buts. Evan Bouchard a marqué un but et trois aides. Ryan Nugent-Hopkins a récolté deux aides, alors que McDavid, Kailer Yamamoto et Zach Hyman ont aussi inscrit une mention d’aide. Stuart Skinner a repoussé 30 tirs.

Ivan Barbashev a marqué le filet des Golden Knights et Mark Stone a obtenu une aide sur le jeu. Laurent Brossoit a réalisé 27 arrêts.

Les Oilers ont commencé le match en force, s’installant rapidement en zone offensive et provoquant une pénalité devant le filet de Brossoit.

Draisaitl, qui a marqué les quatre buts des siens dans la défaite de 6-4 des Oilers lors du premier match, a continué sur sa lancée en marquant sur le seul tir de l’équipe en avantage numérique.

Moins de cinq minutes plus tard, Bouchard a lui aussi marqué en avantage numérique, donnant à ce moment les devants 2-0 aux Oilers.

Avec 8:49 à jouer en première période, McDavid a porté la marque à 3-0 lorsqu’il a débordé le défenseur Shea Theodore et a laissé glisser la rondelle derrière Brossoit, qui effectuait un déplacement vers sa droite. Il s’agissait d’un quatrième but en séries pour le capitaine des Oilers.

Avec 3:43 à faire à l’engagement, Draisaitl a marqué son deuxième but du match. À la suite d’une contestation des Golden Knights, croyant qu’il y avait obstruction sur le gardien sur la séquence, le but a été accordé et les Oilers se sont retrouvés en avantage numérique une fois de plus. Ces derniers n’ont toutefois pu en profiter.

Le deuxième filet du match de Draisaitl était aussi son 13e des séries. L’an dernier, Evander Kane et Nathan MacKinnon avaient été les deux meilleurs buteurs des séries 2022, avec 13 buts en 15 et 20 matchs joués respectivement. Draisaitl a égalisé leur total en seulement sept matchs et une période.

Les Oilers ont dominé la première période 19-4 au chapitre des tirs.

Les Golden Knights ont obtenu quelques chances de marquer à mi-chemin en deuxième période, incluant sur un surnombre à deux contre un, mais Skinner s’est dressé pour conserver l’avance de quatre buts des siens.

Cela n’a malheureusement pas duré bien longtemps pour les Golden Knights, alors que McDavid a inscrit son deuxième filet du match avec 8:17 à jouer au deuxième vingt, portant le score à 5-0.

Ivan Barbashev a inscrit un premier but pour les Golden Knights avec 18:24 à jouer en troisième période, privant ainsi Skinner du jeu blanc.

La frustration s’est emparée des joueurs des Golden Knights en fin de match, alors qu’avec 5:19 à faire au match, Keegan Kolesar et Nicolas Hague ont chacun reçu un 10 minutes de pénalité. Hague a également reçu une pénalité de deux minutes pour conduite antisportive lors de la mêlée.

Le troisième match de la série sera disputé lundi, à Edmonton.