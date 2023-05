Les Hurricanes écrasent les Devils 6-1

Jesperi Kotkaniemi a marqué deux buts en deuxième période et les Hurricanes de la Caroline ont défait les Devils du New Jersey 6-1, vendredi soir.

Kotkaniemi a touché la cible à deux reprises en 2:23 pour amorcer une poussée de quatre buts sans riposte de son équipe au deuxième engagement.

Les Hurricanes n’ont plus regardé derrière et ils ont pris les devants 2-0 dans cette série de deuxième tour. Le prochain affrontement aura lieu dimanche après-midi, au New Jersey.

Jordan Staal, Martin Necas, Jordan Martinook et Stefan Noesen ont également fait bouger les cordages pour les Hurricanes, qui ont remporté leurs trois derniers matchs.

Frederik Andersen a repoussé 28 des 29 rondelles dirigées vers lui pour rester invaincu en trois départs depuis qu’il a remplacé Antti Raanta, blessé. Le grand Danois n’a pas alloué plus d’un but lors de chacun de ses trois matchs.

Miles Wood a privé Andersen d’un jeu blanc au troisième vingt, mais l’attaque des Devils a une fois de plus été limitée par leurs adversaires. Les hommes de Lindy Ruff s’étaient inclinés 5-1 lors du premier duel de cette série, mercredi.

Si les Devils sont en deuxième ronde des séries, c’est notamment grâce aux performances du gardien Akira Schmid. Vendredi, il a accordé quatre buts en 25 lancers et il a été chassé pour une deuxième fois consécutive.

Vitek Vanecek s’est amené en relève pour les visiteurs et il a cédé deux fois en 11 tirs.

Les Devils ont eu l’occasion de travailler à cinq contre trois pendant une vingtaine de secondes en début de match, mais ils n’ont pas été en mesure d’ouvrir le pointage.

Les Hurricanes ont tranquillement retrouvé leur rythme et Kotkaniemi s’est mis en marche en deuxième période.

Après seulement 95 secondes de jeu, Kotkaniemi a été oublié sur le flanc droit lors d’un avantage numérique et il a déjoué Schmid sous le bras gauche. Le jeune joueur de centre a refait le coup à Schmid quelques instants plus tard, à la suite d’une belle bataille de Martinook le long de la bande.

Les Devils ont tenu le coup pendant un peu plus de 13 minutes, mais ils ont ensuite alloué deux buts en 2:19.

Staal a profité d’un manque de cohésion en défensive et il s’est amené seul devant Schmid, qu’il a déculotté d’une belle feinte du revers. Le gardien suisse s’est ensuite lui-même mis dans l’embarras en contrôlant mal la rondelle et Necas lui a fait payer sa bourde après qu’un de ses coéquipiers eut touché le poteau.

Wood a redonné espoir aux Devils en troisième période, après avoir récupéré une rondelle laissée par Michael McLeod pour tromper la vigilance d’Andersen. Martinook et Noesen ont cependant répliqué en 54 secondes pour fermer les livres.