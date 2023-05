Les Stars reviennent à hauteur du Kraken

Joe Pavelski a marqué son cinquième but en deux matchs depuis son retour, Wyatt Johnston a inscrit un but et une aide, et les Stars de Dallas ont battu le Kraken de Seattle 4-2 jeudi soir pour égaliser dans la série du deuxième tour à un match partout.

Evgenii Dadonov a ajouté un but et Tyler Seguin a marqué pour les Stars, qui, comme dans leur série du premier tour contre le Wild du Minnesota, se sont remis d’une défaite en prolongation à domicile lors du match d’ouverture pour prendre leur revanche avant de prendre la route.

Tye Kartye et Jordan Eberle ont fait trembler les filets pour le Kraken.

Jake Oettinger a réalisé 25 arrêts pour les Stars. Grubauer a arrêté 33 tirs.

Seguin a donné une avance de 4-1 aux Stars en marquant son cinquième but des séries, au milieu du troisième vingt. Seguin a également obtenu une aide dans la rencontre.

Le troisième match aura lieu dimanche soir à Seattle.