Les Hurricanes font la loi en lever de rideau contre les Devils, l’emportant 5-1

Seth Jarvis a inscrit son troisième but des séries et les Hurricanes de la Caroline ont battu les Devils du New Jersey 5-1, mercredi, prenant l’avance 1-0 dans cette série de deuxième tour dans l’Est.

Jesper Fast a pris part au but de Jesperi Kotkaniemi, avant de compléter dans un filet désert.

Brett Pesce et Brady Skeji ont aussi marqué pour la Caroline, qui a limité l’adversaire à un seul tir au premier vingt.

Kotkaniemi a porté le compte à 3-0 dans la deuxième minute du deuxième tiers, ce qui a chassé le gardien recrue Akira Schmid.

Le Finlandais de 22 ans a gagné une bataille le long de la bande et peu après, il était à l’embouchure gauche pour rediriger la passe de Jordan Martinook.

Le deuxième match aura lieu vendredi soir, une fois de plus à Raleigh.

Nathan Bastian a été le buteur des Devils.

Le New Jersey se débrouillait sans Timo Meier, frappé durement par Jacob Trouba lors du match ultime contre les Rangers de New York.

Frederik Andersen a stoppé 18 tirs.

Schmid a flanché trois fois en 11 tirs, puis Vitek Vanecek a permis un but en 11 tirs.

Les Devils jouent au deuxième tour pour la première fois en 11 ans.

Les Bruins de Boston étant hors du tableau, les Hurricanes (113 points) ou les Devils (112) auront l’avantage de la glace pendant le reste des séries éliminatoires.