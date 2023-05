Dabrowski, Shapovalov et Auger-Aliassime s’inclinent en double à Madrid

Les représentants du Canada Gabriela Dabrowski, Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov ont été éliminés lors des quarts de finale des compétitions en double, mardi, à l’Omnium de Madrid.

Dabrowski, d’Ottawa, et la Brésilienne Luisa Stefani, sixièmes têtes de série, ont perdu 6-4, 3-6, 10-5 face aux Américaines et favorites Jessica Pegula et Coco Gauff.

Les Américaines ont obtenu 13 balles de bris et en ont converti deux. Elles en ont concédé trois et ont été victimes d’un seul bris dans un match qui a duré 1 heure 20 minutes.

Plus tard mardi, Auger-Aliassime et Shapovalov ont perdu 4-6, 6-2, 12-10 face à Marcelo Arevalo et Jean-Julien Rojer, quatrièmes têtes de série.

Les Canadiens ont réussi neuf as, mais commis six doubles fautes, en plus d’être victimes de deux bris de service en quatre occasions.

Arevalo et Rojer ont évité les erreurs, ne commettant pas de double faute et gagnant 79 % des points disputés quand ils étaient au service. Ils ont accordé une seule balle de bris, qu’ils n’ont pas sauvée.

La Lavalloise Leylah Fernandez est toujours en lice, elle qui joue cette semaine avec l’Américaine Taylor Townsend. Elles ont rendez-vous avec Hsieh Su-Wei et Barbora Strycova mercredi, lors d’un match des quarts de finale.