Les Devils gagnent le match ultime contre les Rangers et accèdent au prochain tour

Les Devils du New Jersey ont battu les Rangers de New York 4-0, lundi, lors du septième et ultime match de leur série et accèdent au deuxième tour éliminatoire.

Michael McLeod, Tomas Tatar, Jesper Bratt et Erik Haula ont marqué les buts des Devils. Akira Schmid a réalisé 31 arrêts pour le jeu blanc.

« Il a été incroyable, a dit Tatar sur son gardien après le match. Il a tout simplement l’air si patient devant son filet. Il a été d’un rôle majeur dans la série. Venant d’un jeune gardien, ce n’était pas facile. Toutefois, il est resté fort. »

Du côté des Rangers, Igor Shesterkin a repoussé 20 tirs sur 23.

Les Devils ont commencé le match avec force, gagnant la majorité des batailles pour la rondelle et dirigeant des tirs de qualité vers Shesterkin.

« Nous croyons en nous, a dit le capitaine des Devils Nico Hischier. Nous savons que même si l’an dernier ne s’est pas passé comme prévu, avec tous les blessés, nous avons un bon groupe ici. Ce groupe a beaucoup de caractère. »

À la suite de deux pénalités menant à un quatre contre quatre, les Rangers ont obtenu un avantage numérique en début de deuxième moitié d’engagement. L’équipe a presque marqué le premier but du match, mais après un tir de Vladimir Tarasenko qui a touché l’extérieur du poteau, Mika Zibanejad a vu Schmid lui voler un but avec un superbe arrêt de la mitaine.

Aucun but n’a été inscrit au premier vingt, mais les deux équipes ont obtenu des chances de qualité. Les Devils ont terminé la première période en avance 7-6 au chapitre des tirs, alors que la majorité de ces derniers est survenue lors de surnombres et de chances dans l’enclave.

« J’aime avoir du talent sur la patinoire, mais j’aime encore plus avoir une éthique de travail et de l’échec avant, a dit l’entraîneur-chef des Rangers, Gerard Gallant. Ces genres de choses, nous ne les avions tout simplement pas. »

Les Devils ont d’ailleurs commencé le deuxième engagement de la même manière qu’ils ont débuté le précédent, c’est-à-dire avec beaucoup de vitesse et de la pression devant le filet de Shesterkin. Le gardien des Rangers a dû se signaler pour garder le match à 0-0.

Celui-ci n’a toutefois rien pu faire quelques minutes plus tard, après 9:53 de jeu en deuxième période, lorsque McLeod a inscrit le premier but du match, en désavantage numérique. L’attaquant des Devils a porté la marque à 1-0 grâce à une belle feinte du revers, alors que Shesterkin s’était compromis. Ondrej Palat s’est défait de deux joueurs près de la bande et a effectué la passe vers McLeod pour le but.

Les Devils ne se sont pas arrêtés là. Après 15:39 de jeu au deuxième tiers, Tatar a profité d’une belle passe de John Marino, qui venait de rater sa chance d’un tir du revers, pour doubler l’avance des Devils.

Les Rangers ont mené 12-11 pour les tirs en deuxième période.

La tension est montée d’un cran en troisième période. Après que Hischier soit entré en contact avec Shesterkin, qui était sorti de son filet pour récupérer une rondelle, le défenseur et capitaine des Rangers Jacob Trouba a servi une violente mise en échec à l’attaquant Timo Meier, avec 14:21 à faire en temps réglementaire. Meier a été durement sonné et a quitté vers le vestiaire des Devils.

Haula a marqué un troisième but pour les Devils après 14:26 de jeu, sur une passe de Jack Hughes lors d’un surnombre à trois contre un, alors que Marino était en attaque pour aider l’offensive.

Bratt a ajouté un but dans un filet désert, son premier but en séries, et les Devils ont porté la marque finale à 4-0.

Les Devils affronteront maintenant les Hurricanes de la Caroline au deuxième tour.