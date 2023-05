Leclerc accumule les positions de tête, mais les victoires ne suivent pas

Charles Leclerc est devenu le premier pilote de l’histoire de la Formule 1 à s’imposer lors de deux séances de qualification durant le même week-end.

Il n’est même pas passé proche de gagner chacune des courses, ce qui résume l’histoire de sa carrière.

Leclerc a le talent pour piloter au-dessus des moyens d’une voiture imparfaite — comme la Ferrari de cette saison — et il parvient à réussir des temps particulièrement rapides sur un tour. Il n’a toutefois pas été capable de maintenir la cadence des pilotes de l’écurie Red Bull tant durant la course sprint de samedi que durant le Grand Prix de dimanche à Bakou.

Il a terminé en deuxième place lors du sprint et en troisième place lors de la course principale, ce qui relance malgré tout la saison 2023 de Leclerc. Il avait dû abandonner lors de deux des trois premières épreuves de la campagne.

« Nous nous sommes rapprochés [de Red Bull], peut-être un peu, mais notre rythme en course est encore loin, et je pense même qu’Aston Martin est encore plus rapide que nous en course, a dit Leclerc, dimanche. Je peux prendre quelques risques sur un tour ou deux, mais lors d’une course de 51 tours, nous ne pouvons pas faire grand-chose de plus. »

Spécialistes des qualifications

Leclerc a maintenant décroché 19 fois la position de tête lors des qualifications, si l’on exclut la séance en prévision du sprint de samedi. Il a seulement 5 victoires à son palmarès. Cela détonne avec les résultats de Max Verstappen, qui a décroché 22 fois la position de tête, mais qui a remporté 37 courses et deux championnats des pilotes.

La dernière fois que Leclerc a converti sa position de tête en victoire lors de la course, c’était en avril 2022 au Grand Prix d’Australie. Depuis, il s’est qualifié 8 autres fois en position de tête, dont 4 fois de suite au milieu de la saison 2022, mais a gagné une seule fois quand il est parti deuxième en Autriche avant de devancer Verstappen.

La F1 a connu son lot de spécialistes des qualifications au cours de son histoire, et de nombreux pilotes ont manqué de chance lors des courses. Durant les années 1980, René Arnoux est parti 18 fois en position de tête, mais a gagné seulement 7 fois, souvent en raison du manque de fiabilité du moteur Renault.

Différents facteurs peuvent expliquer le manque de victoires au palmarès de Leclerc, que ce soit la performance de sa Ferrari ou encore son manque de fiabilité, des erreurs tactiques ou dans les puits, ou même des erreurs de pilotage durant la course.

Quand viendra la prochaine victoire de Leclerc ? Lui-même ne peut pas le prédire.

« Il y a encore beaucoup de travail à faire pour améliorer notre vitesse en course, a-t-il dit. Je pense que nous avons tout tenté. Malgré tout, nous ne sommes pas encore assez rapides. »