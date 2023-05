Les Panthers éliminent les Bruins en sept matchs

Une des meilleures saisons de l’histoire de la LNH s’est terminée beaucoup plus tôt que prévu.

Carter Verhaeghe a trouvé le fond du filet en prolongation et les Panthers de la Floride ont vaincu les Bruins de Boston 4-3, dimanche soir, lors du septième et dernier match de cette série.

Verhaeghe a accepté une passe de Sam Bennett et il a décoché un tir des poignets précis qui a trompé la vigilance de Jeremy Swayman alors que le gardien avait la vue voilée.

Après avoir réécrit les records de la LNH pour les victoires (65) et les points (135) lors d’une même saison, les Bruins ont laissé filer une avance de 3-1 dans la série pour s’incliner au premier tour éliminatoire.

« Le fait que nous avons été capables de faire cela après tout ce qu’ils ont réalisé cette saison, c’est incroyable, a dit l’attaquant des Panthers Matthew Tkachuk. Les Bruins sont incroyables et probablement la meilleure équipe que j’ai affrontée dans ma carrière. C’est fou de les avoir battus. »

Le but de Verhaeghe a confirmé le rendez-vous des Panthers avec les Maple Leafs de Toronto, en deuxième ronde.

La formation de la Floride n’aurait pas été placée dans cette position sans le but égalisateur de Brandon Montour alors qu’il ne restait que 59,3 secondes à faire au troisième engagement.

Montour a conclu la rencontre avec deux buts et Sam Reinhart a fait mouche à une occasion pour les Panthers, qui ont laissé filer une avance de 2-0 pendant le match.

Sous pression, le gardien Sergei Bobrovsky a fait du bon travail lors des trois victoires des Panthers alors qu’ils faisaient face à l’élimination. Dimanche, il a cédé trois fois, dont deux pendant un avantage numérique aux Bruins, en 36 lancers.

Bobrovsky était devant le filet des Blue Jackets de Columbus lorsqu’ils ont balayé le Lightning de Tampa Bay, qui venait de signer 62 victoires pour égaler le record de la LNH à ce moment, en 2019.

David Krejci, qui a ajouté deux mentions d’aide, Tyler Bertuzzi et David Pastrnak ont enfilé l’aiguille pour les Bostonnais.

Les Bruins avaient pris les devants 3-1 dans cette série après avoir signé deux victoires à Sunrise, mais tout s’est écroulé lors des deux affrontements suivants.

Le gardien Linus Ullmark, un sérieux candidat pour l’obtention du trophée Vézina, a ouvert la porte aux Panthers en commettant une bévue coûteuse derrière son filet en prolongation lors du cinquième match. Lors du sixième duel, il a alloué six buts en 32 tirs.

L’entraîneur-chef des Bruins, Jim Montgomery, a donc utilisé Swayman comme gardien partant pour le match ultime. Ce dernier a réalisé 27 arrêts.

Pas le début souhaité

Les Bruins n’ont pas eu l’air des champions du trophée des Présidents lors de la première période et ils ont entendu les bruyantes huées de leurs partisans lorsqu’ils sont rentrés au vestiaire pour commencer le premier entracte.

Auparavant, Montour avait toutefois aidé les Panthers à ouvrir le pointage lorsqu’il a surpris Swayman avec l’aide d’un tir du revers, à 12:23.

L’équipe locale n’a rien fait pour attirer la sympathie de sa foule lorsqu’elle est sautée sur la glace pour le deuxième engagement. Eetu Luostarinen a laissé le disque pour Reinhart, qui a décoché un bon tir des poignets dans le haut du filet après seulement 74 secondes de jeu.

Une pénalité décernée à Marc Staal a redonné un peu d’énergie aux Bruins. Posté au point de mise en jeu à la droite de Bobrovsky, Krejci a touché la cible à la suite d’un tir sur réception précis.

Au troisième vingt, Bertuzzi a lui aussi profité d’un avantage numérique pour créer l’égalité, faisant dévier un tir de la pointe de Dmitry Orlov. Un peu plus de trois minutes plus tard, Pastrnak a sauté sur un retour de lancer de Brandon Carlo pour faire bouger les cordages et donner les devants aux Bruins.

« Je ne pense pas que vous pouvez trouver une équipe plus difficile à affronter que les Bruins, a dit l’entraîneur-chef des Panthers Paul Maurice, qui montre maintenant un dossier de 4-0 en carrière lors des matchs ultimes. Ils vont vous tester. »

Les hommes de Jim Montgomery pensaient bien en avoir fait assez pour l’emporter en temps réglementaire, mais alors qu’il ne restait que 59,3 secondes à faire, Montour a trouvé une brèche entre Swayman et le poteau à sa droite pour forcer la tenue d’une prolongation.

« C’était un honneur d’entraîner cette équipe, a dit l’entraîneur-chef des Bruins Jim Montgomery, qui est derrière le banc depuis cette saison, après le congédiement de Bruce Cassidy. Je sais que nous ne sommes pas arrivés ou nous le voulions, je le comprends. Toutefois, j’ai apprécié être avec ces vrais professionnels. »