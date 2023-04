Auger-Aliassime et Shapovalov l’emportent en double à l’Omnium de Madrid

Les Canadiens Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov ont signé une victoire en deux manches de 6-4, 6-2 contre Lloyd Glasspool et Harri Heliovaara en deuxième ronde du double masculin de l’Omnium de tennis de Madrid, dimanche.

Du coup, Auger-Aliassime et Shapovalov se sont qualifiés pour les quarts de finale, où ils affronteront le tandem formé de Marcelo Arevalo et Jean-Julien Roger.

Les deux Canadiens ont réussi six as, commis deux doubles fautes et gagné 82 pour cent des points après avoir logé leur première balle de service en jeu.

Ils ont aussi réalisé trois bris de service en quatre tentatives.

Chez les dames, la Canadienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire brésilienne Luisa Stefani ont vaincu les Russes Arika Andreeva et Mirra Andreeva 6-3, 7-5 dans un autre duel de deuxième tour, dimanche.

Dabrowski et Stefani ont inscrit trois as, ont gagné 73,2 pour cent des points après avoir placé leur première balle en jeu et ont réussi trois bris de service en huit opportunités.