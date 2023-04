Quand tout semble fonctionner pour le CF Montréal, les résultats suivent

Lors de plusieurs matchs au début de la saison, le CF Montréal a paru désorganisé en attaque et en défensive, mais depuis trois parties, tout semble lui sourire.

Après des efforts qui n’ont été que très rarement récompensés lors des sept premiers matchs de la campagne, le Bleu-blanc-noir a présenté une meilleure cohésion sur le terrain et il s’est soudainement mis à gagner.

Les hommes de l’entraîneur-chef Hernan Losada ont été plus décisifs la semaine dernière, dans une victoire de 2-0 contre les Red Bulls. Ils ont repris là où ils avaient laissé samedi soir, faisant preuve d’opportunisme pour l’emporter par le même score aux dépens du Sporting de Kansas City.

Cette séquence de deux triomphes a permis au CF Montréal (3-6-0) de quitter les bas-fonds de l’Association Est. C’est toutefois la victoire précédente contre le Vaughan Azzuri en Championnat canadien, il y a 12 jours, qui a été le déclic selon les joueurs.

« Une simple victoire change ta mentalité plus que les gens le pensent. Ça n’a pas d’importance qu’elle soit survenue contre un club semi-professionnel et dans une autre compétition, elle nous a aidés dans la MLS, a déclaré le défenseur Joel Waterman. Nous nous sommes plus concentrés sur les détails. D’avoir ce sentiment de victoire, de marquer devant nos partisans, c’est une habitude, une mentalité. Nous avons établi ce standard pour le reste de la saison. »

Le plus bel exemple de cette chimie et de l’assimilation des idées présentées à l’entraînement est sans aucun doute le premier but du match contre le Sporting, à la 35e minute.

En l’espace de quelques secondes, cinq joueurs différents ont fait progresser le ballon en territoire ennemi et c’est finalement Bryce Duke qui a mis la touche finale grâce à un tir bas.

Lorsqu’il a pris les rênes de l’équipe en décembre, et à la suite d’un bon camp d’entraînement, c’est probablement ce à quoi Losada s’attendait de ses joueurs. Les nombreux blessés et l’arrivée d’une dizaine de nouveaux joueurs ont toutefois retardé le processus.

« C’est ce que nous disions en début de saison. Tout ça prend du temps. Nous n’avions pas tous joué ensemble et il y avait un nouvel entraîneur-chef qui tentait d’implanter ses idées. Ça prend du temps à se mettre en place, mais vous l’avez vu sur le premier but. Les gars étaient au bon endroit, au bon moment », a souligné Waterman.

Certains joueurs commencent même à être de plus en plus à l’aise à une position qui leur était inconnue ou presque.

C’est notamment le cas de Waterman, qui joue du côté gauche de la défensive centrale après avoir joué à droite en 2022. Acquis il y a quelques semaines, l’attaquant Ariel Lassiter a quant à lui obtenu un départ comme ailier sur le flanc gauche en raison de la suspension d’Ilias Iliadis.

Contre le Sporting, Waterman et Lassiter se sont entraidés pour limiter leurs adversaires avec le ballon et cette situation représente bien l’unité au sein du groupe.

« Avec les résultats, la confiance arrive. L’aspect mental est important pour les joueurs. Quand tu te sens bien sur le terrain, que les joueurs se battent à côté de toi lors des moins bonnes journées, c’est là que tu crées une équipe. C’est ce que nous tentons de créer, soit une équipe prête à se battre sans le ballon, mais qui peut également créer des choses avec le ballon », a expliqué Losada.

Il ne restera qu’à voir si la chimie et la cohésion prendront un petit pas de recul lorsque quelques blessés reviendront dans la formation.

Le trio composé de Mathieu Choinière, Sean Rea et Duke a bien fait circuler le ballon contre le Sporting, mais il est attendu que Matko Miljevic prenne ce rôle de milieu de terrain offensif lorsqu’il sera totalement remis de sa blessure au genou.

Sans parler des éventuels retours au jeu de l’attaquant Romell Quioto et des milieux de terrain Samuel Piette et Lassi Lappalainen.

En attendant, le CF Montréal a peut-être réussi à relancer sa saison.

« Je suis surtout heureux pour les joueurs parce que nous avions mal commencé le championnat en MLS. Je pense que maintenant, avec un match de la sorte, tu gagnes en confiance et c’est ce qui est important », a mentionné Losada.