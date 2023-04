Félix Auger-Aliassime s’incline en trois manches à son premier match à Madrid

Le Montréalais Félix Auger-Aliassime a subi l’élimination à son premier match de l’Omnium de tennis de Madrid samedi, s’inclinant en trois manches de 2-6, 6-3, 6-7 (5) face au Serbe Dusan Lajovic, lors d’un duel de deuxième tour.

Lors du bris d’égalité décisif, Auger-Aliassime s’est retrouvé en sérieuses difficultés, lorsqu’il a concédé les cinq premiers points à son rival, dont deux à son propre service.

Face à un recul de 2-6 lors du bris — et à quatre balles de match — Auger-Aliassime a réussi à rétrécir l’avance de Lajovic à 6-5. Le Serbe a cependant mis fin au duel, joué par toit fermé au stade Arantxa-Sanchez, tandis qu’il a frappé un coup droit hors de portée du Montréalais.

Auger-Aliassime avait déjà dû sauver deux balles de match lors du 12e jeu du set décisif, chaque fois après avoir commis des doubles fautes. Il a sauvé la première grâce à un coup droit gagnant en décroisé, et la seconde à l’aide de l’un de ses 12 as. Lajovic a tout de même signé une troisième victoire en autant de matchs contre Auger-Aliassime.

«Ç’a été super serré à la fin», a analysé le Serbe de 32 ans. «De gagner 7-6 au troisième set est vraiment bon pour ma confiance», a ajouté Lajovic, qui affrontera l’Allemand Jan-Lennard Struff au prochain tour.

Auger-Aliassime n’est pas le seul joueur du top-10 à s’être incliné devant Lajovic dernièrement. En fait, ce dernier a signé une troisième victoire consécutive dans pareilles circonstances, après qu’il eut renversé le numéro un mondial Novak Djokovic et vaincu le Russe Andrey Rublev en route vers le titre au tournoi de Banju Luka, la semaine dernière.

Neuvième joueur mondial et septième tête de série du tournoi, Auger-Aliassime est le troisième Canadien à être éliminé en deuxième ronde au cours des deux dernières journées, après Eugenie Bouchard et Bianca Andreescu, vendredi.

Denis Shapovalov tentera de changer la tendance plus tard samedi, alors qu’il affrontera le Chinois Zhang Zhizhen.

Par ailleurs, Auger-Aliassime demeure actif en double, en compagnie de Shapovalov. Vendredi, Auger-Aliassime et Shapovalov ont vaincu les Colombiens Juan Sebastian Cabal et Robert Farah 7-6 (5), 7-6 (2) en première ronde du double masculin.

À leur prochaine sortie, les deux Canadiens livreront bataille au finlandais Harri Heliovaara et au Britannique Lloyd Glasspool.

Un mauvais départ

Pour Auger-Aliassime, les premiers points du bris d’égalité décisif ont beaucoup ressemblé à son début de match.

Le Montréalais a été victime de bris à ses deux premiers jeux au service et Lajovic s’est bâti une confortable avance de 4-0. Le Serbe a bouclé la première manche en un peu plus de 30 minutes sans faire face à une seule balle de bris..

Lors de cette manche initiale, Auger-Aliassime n’a inscrit aucun as, commis deux doubles fautes et réussi seulement 55 pour cent de ses premières balles. Il a aussi perdu huit points sur neuf lorsqu’il a dû utiliser son deuxième service.

Plus efficace au service au deuxième set, comme le démontre son taux de réussite de 72 pour cent en premières balles, Auger-Aliassime s’est vu offrir une première chance de bris lors du deuxième jeu, qu’il n’a pas su exploiter. Il s’est cependant repris quatre jeux plus tard et son bris l’a mené jusqu’à la tenue d’une troisième et décisive manche.

Comme lors du premier set, Auger-Aliassime a été incapable de se procurer une chance de bris au service de Lajovic, lors de cette manche décisive.