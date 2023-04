Eugenie Bouchard est éliminée au deuxième tour du tournoi de Madrid

La Québécoise Eugenie Bouchard s’est inclinée en deux manches de 6-2, 7-5 aux mains de l’Italienne Martina Trevisan en deuxième ronde de l’Omnium de tennis de Madrid, vendredi.

Face à la détentrice du 20e rang au classement de la WTA, Bouchard a inscrit trois bris de service en autant de tentatives, mais a aussi été victime de six bris, trois dans chacune des deux manches, en 10 tentatives.

Le dernier de ces bris est survenu lors du 11e jeu du deuxième set, ce qui permettait à Trevisan de se donner une avance de 6-5. L’Italienne a concrétisé la victoire un jeu plus tard, à sa troisième balle de match.

Lors du set initial, Bouchard s’est rapidement retrouvée face à un déficit de 0-4. Elle a obtenu son premier bris du match lors du sixième jeu avant de subir le même sort dès le jeu suivant.

Aucune des deux joueuses n’a su s’imposer au service. Trevisan a gagné 57 % des points après avoir placé sa première balle en jeu, comparativement à 54 % pour Bouchard.

Cette dernière s’est cependant causé beaucoup de tort en ne gagnant que 28 % des points lorsqu’elle a dû faire usage de sa deuxième balle de service. Trevisan a été nettement plus efficace, avec un taux de 60 %.

Issue des qualifications et classée 285e au monde, Bouchard avait obtenu son billet pour la deuxième ronde grâce à une victoire en trois manches de 6-7 (6), 6-2, 6-2 contre l’Ukrainienne Dayana Yastremska, mercredi. Trevisan était qualifiée d’office au deuxième tour à titre de 18e tête de série.

Plus tard vendredi, l’Ontarienne Bianca Andreescu croisera le fer avec la Chinoise Wang Xiyu dans un autre duel de deuxième ronde.

Il s’agira d’une première sortie pour Andreescu depuis sa blessure à une cheville lors de son match de quatrième tour de l’Omnium de Miami, le 27 mars dernier contre Ekaterina Alexandrova.

Cette blessure avait contraint Andreescu à faire impasse sur le duel entre le Canada et la Belgique dans le cadre de la Coupe Billie-Jean-King il y a deux semaines à Vancouver.



Chez les hommes...

Également vendredi, en attendant de disputer leur premier match en simple, Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov forment un tandem et affrontent les Colombiens Juan Sebastian Cabal et Robert Farah en première ronde du double masculin.

Auger-Aliassime et Shapovalov amorceront leur tournoi en simple samedi contre le Serbe Dusan Lajovic et le Chinois Zhizhen Zhang, respectivement, dans des matchs de deuxième ronde.

Classés 7e et 21e têtes de série du tableau du simple masculin, Auger-Aliassime et Shapovalov ont obtenu des laissez-passer directement au deuxième tour.

Par ailleurs, la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Brésilienne Luisa Stefani ont franchi le premier tour du double féminin grâce à une victoire de 4-6, 6-2 (10-7) sur le duo composé de l’Américaine Sofia Kenin et de la Polonaise Magda Linette.