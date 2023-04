Le CF Montréal doit aller chercher des points contre le Sporting

La saison de la MLS est encore jeune, mais le prochain match du CF Montréal figure assurément dans la catégorie des points à ne pas échapper.

Forte de deux performances satisfaisantes à domicile, la troupe montréalaise prend maintenant la direction de Kansas City pour mettre sa courte séquence de succès en jeu contre le Sporting, samedi soir.

Occupant le 15e et dernier rang de l’Association Est, le Bleu-blanc-noir n’est pas en position de prendre qui que ce soit à la légère, mais il trouve sur son chemin un adversaire encore plus en difficulté que lui depuis le début de la campagne.

Les choses ne vont pas rondement à Kansas City. Le Sporting (0-6-3) montre non seulement la pire fiche de la ligue, mais il présente également la pire attaque de la MLS avec trois buts en neuf parties.

Alors que le CF Montréal (2-6-0) revient de deux victoires par jeu blanc, dont une en MLS contre les Red Bulls de New York, l’équation semble facile, mais les hommes de Hernan Losada refusent de tomber dans le panneau.

« Ça ne change pas notre préparation d’affronter la pire attaque de la ligue. Il n’y a aucun match facile dans la MLS, a insisté le défenseur Joel Waterman. Ils nous ont battus l’an dernier et ils n’étaient pas dans leur meilleure séquence non plus. Nous savons ce qu’ils peuvent faire contre nous et nous devons être prêts pour aller gagner à l’étranger. »

La défaite à laquelle Waterman fait référence est encore très fraîche dans la mémoire des membres de l’équipe, mais aussi des partisans.

Par un beau soir de juillet au stade Saputo, le Sporting, qui occupait également le dernier rang de l’Association Ouest à ce moment, était venu voler la victoire au CF Montréal. S’en était suivie une querelle très médiatisée entre le propriétaire de l’équipe, Joey Saputo, et l’entraîneur-chef Wilfried Nancy.

À vrai dire, le Sporting a souvent eu le numéro du Bleu-blanc-noir.

Le 30 mars 2019, à Kansas City, les Montréalais ont encaissé une dégelée de 7-1, la pire de l’histoire du club. Ils n’ont signé qu’une seule victoire contre le Sporting depuis le début de la saison 2014 (1-6-2) et ils n’ont pas gagné au Children’s Mercy Park depuis le 1er juin 2013.

Et même si le Sporting n’a toujours pas triomphé en MLS en 2023, il revient d’une victoire de 3-0 aux dépens du Tulsa Athletic, mardi, lors de la troisième ronde de la Coupe des États-Unis de soccer.

« Je pense qu’ils auraient mérité plus de points que ce qu’ils ont actuellement au classement. Je trouve que leur style ressemble à celui des Red Bulls. C’est une équipe qui presse beaucoup, qui a beaucoup d’énergie et de qualités offensives avec (Alan) Pulido et (Johnny) Russell, a souligné Losada. Ce sont aussi des matchs difficiles lorsque tu dois aller à l’étranger, surtout quand tu dois te déplacer vers l’ouest. Nous devrons être concentrés et fournir autant d’efforts que la semaine dernière. »

Tout en gardant du respect pour la formation de Kansas City, le CF Montréal peut quand même se projeter vers l’avant. Après le match de samedi, il croisera ensuite le fer avec l’Orlando S.C. et le Toronto F.C., à deux reprises.

L’Orlando S.C. se retrouve actuellement au neuvième et dernier échelon donnant accès aux éliminatoires dans l’Est alors que les Torontois pointent en 12e place. Les joueurs montréalais ont l’impression que ces prochains affrontements sont à prendre, dont celui face au Sporting.

« Je pense que c’est une bonne façon d’amorcer du momentum. Les deux derniers blanchissages nous ont donné de la confiance. Nous avons été bons à l’entraînement et nous avons un esprit positif. Tout peut arriver dans la MLS et les trois points nous permettraient de créer cette petite poussée », a déclaré le défenseur George Campbell.

Devant déjà composer avec plusieurs blessés, Losada devra aussi trouver un remplaçant au milieu de terrain Ilias Iliadis du côté gauche. Iliadis a écopé un carton rouge samedi dernier et il devra purger un match de suspension.

À l’entraînement plus tôt cette semaine, Losada a utilisé Ariel Lassiter dans ce rôle, mais rien n’a été confirmé.

« Nous verrons qui va jouer là, a exprimé l’entraîneur-chef. Chaque fois qu’il y a des suspensions ou des joueurs blessés, ça complique notre équilibre. Certains joueurs seront utilisés à une position où ils ne sont pas les meilleurs, mais parfois, c’est ce qui est mieux pour l’équipe. »