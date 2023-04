Le Lightning défait les Maple Leafs et évite l’élimination

Les Maple Leafs croyaient être à la hauteur de l’occasion, mais l’autre clan, aguerri par de longs parcours printaniers, a prouvé être le meilleur des deux dans ce cinquième duel.

La pression vient encore d’augmenter pour l’équipe torontoise, qui doit retourner à l’étranger pour tenter de se défaire d’une guigne la confinant au premier tour depuis près de 20 ans.

Michael Eyssimont a récolté un but et une aide et le Lightning de Tampa Bay a battu les Leafs 4-2, jeudi, pour forcer la présentation d’un sixième match dans cette série.

Anthony Cirelli, Nick Paul et Alex Killorn, dans un filet désert, ont aussi marqué pour le Lightning, tandis qu’Andrei Vasilevskiy a stoppé 28 lancers.

« Il ne fallait pas compter nos gars pour battus, a déclaré l’entraîneur du Lightning, Jon Cooper. Cela dit, c’était un seul match et il nous reste beaucoup de chemin à faire. »

Morgan Rielly et Auston Matthews ont répliqué pour les Maple Leafs. John Tavares a amassé deux aides et Ilya Samsonov a réalisé 34 arrêts.

Les Maple Leafs mènent désormais la série 3-2. Le sixième match sera présenté samedi à Tampa, et un match ultime, si nécessaire, aurait lieu lundi à Toronto.

« À ce temps-ci de l’année, ce sont quelques pouces ici et là qui font la différence », a dit Rielly.

Les Maple Leafs ont gaspillé une occasion de gagner une première série depuis 2004. Ils ont été éliminés en sept parties par le Lightning le printemps dernier et ils présentent maintenant une fiche de 0-10 depuis 2018 quand ils ont l’occasion d’éliminer leur adversaire.

Le pointage était de 1-1 après la première période, puis le Lightning a pris les devants après 4:23 de jeu lors du deuxième tiers. Eyssimont a surpris Samsonov entre les jambières sur un tir d’apparence relativement inoffensive.

Le deuxième vingt a pris fin dans la controverse. Pat Maroon a plaqué le défenseur des Maple Leafs Mark Giordano par derrière contre la rampe. Aucune pénalité n’a d’abord été appelée sur le jeu. Maroon a finalement reçu une punition pour rudesse au terme de la mêlée qui a suivi son geste.

Giordano a rejoint ses coéquipiers sur le banc peu après le début de la troisième période.

Les Maple Leafs ont obtenu quelques occasions en avantage numérique, mais Vasilevskiy a fermé la porte. Il a ensuite frustré Mitch Marner en échappée.

Paul a porté un dur coup aux espoirs des partisans des Maple Leafs en creusant l’écart à 3-1 à 11:53 du dernier tiers. Il a fait mouche quand Samsonov a été victime d’un contact avec son coéquipier David Kampf.

Les Maple Leafs ont remplacé Samsonov par un attaquant supplémentaire avec 3:34 à faire en temps réglementaire, puis Matthews a profité d’une rondelle libre pour réduire l’écart à un seul but.

Ils ont continué à attaquer le filet du Lightning, mais Killorn a porté le coup de grâce avec cinq secondes à faire.