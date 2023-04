La Formule 1 est de retour avec un nouveau format de course

Le Grand Prix d’Azerbaïdjan sera la première de six étapes en F1 cette saison comprenant une course sprint, dans un format inédit. Il y aura une deuxième séance de qualifications afin d’éviter que les pilotes et les équipes adoptent une approche conservatrice, et il n’y aura plus qu’une seule séance d’essais libres.

« À cause du remaniement du format du week-end, ce pourrait être le plus excitant jusqu’ici cette saison, et j’ai hâte de voir comment les choses vont se dérouler, a déclaré le septuple champion du monde Lewis Hamilton. Ce sera difficile pour tout le monde, mais nous sommes tous dans le même bateau. C’est une belle piste pour commencer cette expérience, car il y a de nombreuses occasions de dépassement. C’est toujours bien de courir ici. »

La F1 est sur pause depuis la dernière course en Australie le 2 avril, à cause de l’annulation du Grand Prix de Chine, et plusieurs équipes ont choisi l’Azerbaïdjan pour poursuivre le développement de leur voiture. Quant à savoir si ce sera suffisant pour rétrécir l’écart derrière Red Bull, ça, ça reste à voir.

« Quand tu te retrouves en position de force, tu veux que ça continue, et tu ne veux surtout pas que les autres gagnent du terrain, a admis le pilote Red Bull Sergio Perez. Des améliorations seront apportées à notre voiture ici, et nous espérons qu’elles nous permettront de conserver notre avance en tête de peloton. »

Perez accuse un déficit de 15 points au classement général sur son coéquipier Max Verstappen, et le Mexicain espère pouvoir tourner la page sur l’accident survenu en qualifications qui a saboté son week-end en Australie. Derrière les Red Bulls, le pilote Aston Martin Fernando Alonso est en embuscade, à 24 points.

Pourquoi ce nouveau format ?

La F1 a annoncé mardi que la nouvelle course sprint comprendra sa propre séance, écourtée, de qualifications — un « barrage sprint » — samedi, mettant la table pour une course sprint de 17 tours qui ne déterminera plus l’ordre sur la grille de départ en vue du véritable Grand Prix d’Azerbaïdjan qui aura lieu dimanche.

L’idée est de contraindre les pilotes et les équipes à prendre plus de risques, mais les écuries sont préoccupées par les coûts qu’une telle décision pourrait engendrer. Puisqu’un plafond a été établi pour les dépenses annuelles des équipes de F1, la perspective de prendre part à davantage de courses sur un circuit urbain ceinturé de barrières métalliques pourrait provoquer plus d’incidents, et donc rendre les factures plus salées — ce qui signifie également que les équipes disposeront de moins d’argent pour développer leur voiture en cours de campagne.

« Personne ne veut que nos voitures subissent plus de dégâts, parce que ça peut jouer un rôle déterminant sur notre capacité à les développer pour le reste de la saison, a expliqué Perez. Personne ne prendra de risques stupides simplement pour arracher quelques points de classement supplémentaires. »

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, aurait qualifié le choix du circuit de Bakou pour faire la promotion de la course sprint de « ridicule » le mois dernier, même avant l’annonce du nouveau format. Perez a aussi remis en question le choix de Bakou jeudi, soulignant que la course sprint devrait être utilisée pour rehausser le spectacle à des endroits où les épreuves ont la réputation d’être « monotones ».

« Il faudra de toute évidence être plus sélectifs au niveau des courses où nous devrons rehausser la qualité du spectacle », a dit Perez.