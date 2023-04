Leylah Fernandez surprise au premier tour du tournoi de Madrid

Leylah Annie Fernandez s’est inclinée 6-3, 6-4 devant l’adolescente âgée de 15 ans Mirra Andreeva au premier tour du tournoi de tennis de Madrid, mercredi.

Fernandez, la 38e raquette mondiale, a été brouillonne face à la Russe qui pointe au 194e échelon du classement de la WTA, pliant l’échine au bout d’une heure et 16 minutes sur la terre battue espagnole.

La Lavalloise âgée de 20 ans ne semblait pas être dans son assiette dès le départ. Elle a affiché un taux de réussite avec sa première balle de service d’à peine 59,6 pour cent, contre 70,1 pour cent pour la Russe.

De plus, Fernandez n’a gagné que 57,1 pour cent des points avec sa première balle, et 63,2 pour cent avec sa deuxième. En comparaison, Andreeva a remporté 68,1 pour cent avec sa première, et 65 pour cent avec sa deuxième.

La Québécoise a aussi manqué d’opportunisme dans les moments clés du match, étant limitée à un seul bris de service en six occasions. De son côté, Andreeva a ravi le service de Fernandez trois fois en cinq opportunités, en route vers la victoire.

Andreeva affrontera au deuxième tour la Brésilienne Beatriz Haddad Maia, 13e tête de série du tournoi.

Par ailleurs, la Québécoise Eugenie Bouchard entreprendra un peu plus tard aujourd’hui son parcours en simple face à l’Ukrainienne Dayana Yastremska.