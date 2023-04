Eugenie Bouchard accède au tableau principal du tournoi de Madrid

Elles seront donc quatre Canadiennes à fouler la terre battue de la capitale espagnole.

Eugenie Bouchard a obtenu son billet pour le tableau principal du tournoi de tennis de Madrid, mardi matin, après avoir sèchement défait l’Américaine Elizabeth Mandlik 6-3, 6-2 au deuxième et dernier tour des qualifications.

Bouchard, qui pointe au 285e rang du classement mondial, a ainsi rejoint dans le tableau principal féminin ses compatriotes Bianca Andreescu, Leylah Annie Fernandez et Rebecca Marino.

La finaliste du tournoi de Wimbledon en 2014 et Mandlik ne s’étaient jamais affrontées jusqu’ici en carrière dans les rangs professionnels.

La joueuse âgée de 29 ans a exploité sa puissance pour enregistrer quatre as contre Mandlik, et sa première balle de service s’est également révélée plus efficace que celle de son adversaire. Bouchard a cependant permis à la 147e raquette mondiale de demeurer dans le match en lui concédant trois bris en quatre occasions, alors qu’elle n’a ravi le service de l’Américaine que trois fois en neuf opportunités au total.

La veille, la Québécoise avait profité de l’abandon de l’Espagnole Sara Sorribes Tormo alors qu’elle menait 6-1, 4-1 au premier tour des qualifications pour progresser dans le tableau.

Bouchard tente de remonter au classement mondial, après avoir atteint le cinquième échelon le 20 octobre 2014. Les résultats tardent toutefois à venir ; elle s’est notamment inclinée au deuxième tour du tournoi d’Oeiras, au Portugal, la semaine dernière.

Marino affrontera la Chinoise Lin Zhu un peu plus tard aujourd’hui.

Pour sa part, Andreescu, 23e tête de série du tournoi madrilène, a obtenu un laissez-passer pour le deuxième tour, tandis que Fernandez aura rendez-vous au premier tour avec la Russe âgée de 15 ans Mirra Andreeva.